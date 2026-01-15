L’entreprise réaffirme par ailleurs sa volonté d’adopter une approche axée sur la protection des mineurs dans l’environnement numérique. « Nous croyons qu’il faut protéger les enfants dans le monde numérique, et non les en protéger » indique le groupe.

C'est pourquoi Google déploie de nouveaux outils destinés aux parents, pour mieux protéger leurs enfants.