Bonne nouvelle pour les parents, Google va leur permettre de mieux encadrer la manière dont leurs enfants consomment les Shorts sur YouTube… quitte à les en priver totalement s'ils le souhaitent. Explications.
Face aux inquiétudes croissantes autour de l’exposition des plus jeunes aux réseaux sociaux, les plateformes multiplient les initiatives pour rassurer parents et régulateurs. YouTube annonce ainsi de nouveaux outils de contrôle parental, destinés à mieux encadrer l’usage de ses contenus par les adolescents, et en particulier celui des formats courts, jugés plus addictifs.
De nouveaux outils de contrôle parental sur YouTube
Pour le géant américain, YouTube se présente comme « une plateforme centrale pour les adolescents », qui y retrouvent des contenus variés allant du soutien scolaire aux créateurs qu’ils suivent assidument, en passant par des podcasts populaires et des temps forts sportifs largement relayés.
L’entreprise réaffirme par ailleurs sa volonté d’adopter une approche axée sur la protection des mineurs dans l’environnement numérique. « Nous croyons qu’il faut protéger les enfants dans le monde numérique, et non les en protéger » indique le groupe.
C'est pourquoi Google déploie de nouveaux outils destinés aux parents, pour mieux protéger leurs enfants.
La fin des Shorts pour les plus jeunes ?
Google confirme ainsi l’arrivée de nouvelles options destinées aux comptes adolescents. La plateforme introduit notamment un système de limitation du temps passé sur les Shorts, son format de vidéos courtes, particulièrement addictives.
Prochainement, les parents pourront même fixer ce compteur à zéro sur les comptes supervisés, bloquant ainsi totalement l’accès aux Shorts, durant la semaine scolaire par exemple. Une première dans l’industrie, selon Jennifer Flannery O’Connor, vice-présidente en charge de la gestion des produits chez YouTube, qui met en avant un outil donnant aux parents un contrôle inédit sur la consommation de contenus courts par leurs enfants.
En plus de cela, YouTube durcit aussi les réglages par défaut pour les 13-17 ans. Les rappels « faire une pause » et « heure du coucher » sont désormais activés automatiquement sur les comptes de cette tranche d’âge.
Pour Google, l'objectif est clair, à savoir encourager une utilisation plus équilibrée de la plateforme et limiter le visionnage excessif, à l’heure où les formats courts sont souvent pointés du doigt pour leur caractère hautement addictif (et pas que chez les adolescents d'ailleurs…).