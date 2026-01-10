Et si l'on votait pour réguler le phénomène des pubs bien longues qu'on ne peut désactiver sur YouTube ? Contrairement à ce que vous pourriez penser, il ne s'agit en rien d'une idée fantasque, puisque c'est exactement ce que vient de faire le Vietnam.

Selon le Vietnam News, une nouvelle loi a en effet été prise en ce sens, loi qui sera effective à partir du 15 février prochain. À partir de cette date, YouTube, et les autres plateformes du même genre, vont devoir réduire largement la voilure sur les pubs non désactivables.