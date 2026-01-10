Vous aimeriez que YouTube mette le holà sur ces pubs qui durent si longtemps, et qu'on ne peut faire sauter ? Eh bien, sachez qu'il existe un pays qui a mis en place des règles contre ce phénomène !
Les publicités sur YouTube, c'est tout un casse-tête contre lequel peste un large public. Vu leur longueur, les internautes ont tendance à chercher des solutions, soit sous la forme d'astuces, soit même d'alternatives comme NewPipe. Mais l'État peut aussi faire des choses de son côté, comme on peut le voir en ce moment dans un coin d'Asie.
Le Vietnam vote une loi contre les pubs non désactivables
Et si l'on votait pour réguler le phénomène des pubs bien longues qu'on ne peut désactiver sur YouTube ? Contrairement à ce que vous pourriez penser, il ne s'agit en rien d'une idée fantasque, puisque c'est exactement ce que vient de faire le Vietnam.
Selon le Vietnam News, une nouvelle loi a en effet été prise en ce sens, loi qui sera effective à partir du 15 février prochain. À partir de cette date, YouTube, et les autres plateformes du même genre, vont devoir réduire largement la voilure sur les pubs non désactivables.
Ce type de pubs sera dorénavant limité à 5 secondes
Pour rappel, aujourd'hui, YouTube peut imposer des publicités qu'on ne peut faire sauter allant jusqu'à 30 secondes. Or, avec la législation vietnamienne, la plateforme ne pourra plus imposer des pubs de ce genre dépassant les 5 secondes.
Il sera intéressant maintenant de voir comment le service se transforme dans ce pays, et surtout, si d'autres nations ont l'oeil sur les nouvelles règles qui arrivent dans ce pays. Quand on sait que l'Union européenne se veut un espace avant-gardiste quant à la protection des droits des internautes face aux pratiques des géants de la tech, peut-on imaginer que Bruxelles développe des mesures analogues ?