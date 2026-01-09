À l'écoute de ses utilisateurs, YouTube a décidé de mettre à jour ses filtres de recherche, en y incluant notamment les Shorts et bien plus encore.
L'équipe YouTube n'a pas le temps de s'ennuyer. L'an passé, elle a travaillé sur un nouveau flux personnalisé, lutté contre les arnaques IA et peaufiné ses Shorts. Elle a également tissé un partenariat avec Adobe pour simplifier la création de ces formats courts. Pour bien démarrer l'année 2026, YouTube a aussi pris en compte les doléances de ses utilisateurs et amélioré ses filtres de recherche.
YouTube muscle ses filtres de recherche…
L'équipe en charge du développement de Youtube a fait hier l'annonce suivante : « Nous améliorons l'expérience de recherche en mettant à jour nos filtres afin de les rendre plus efficaces et intuitifs pour tous ». L'objectif est, avant tout, de muscler les paramètres de recherche avancée pour permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des contenus adaptés à leurs besoins.
Dans cette logique, YouTube a fait plusieurs modifications :
- La colonne « Type » a été placée en premier et le format « Shorts » a enfin été ajouté dans cette section. Rappelons qu'auparavant, il n'était possible de trier les contenus que par « Vidéos », « Chaînes », « Playlists » ou « Films » ;
- Le menu « Trier par » a été renommé « Prioriser » et l'option « Nombre de vues » s'appelle désormais « Popularité ».
On note également que la colonne « Durée » a été décalée d'un cran vers la gauche et que les durées ont été modifiées : l'option « Moins de 4 minutes » a été remplacée par « Moins de 3 minutes » et l'option « Entre 4 et 20 minutes » s'appelle désormais « Entre 3 et 20 minutes ».
… et fait aussi un peu de ménage
L'équipe indique également dans son annonce avoir supprimé « certaines options qui ne fonctionnaient pas comme prévu et qui avaient suscité des plaintes de la part des utilisateurs. » La colonne « Prioriser » a, par exemple, été simplifiée : les utilisateurs ne pourront plus trier les résultats par « Date de mise en ligne » et « Avis » car ces deux options sont désormais aux abonnés absents. Le tri se concentre désormais sur la pertinence ou la popularité des vidéos.
Quant à la colonne « Date d'ajout », elle a également été modifiée : elle est désormais placée en 3e place dans le menu et l'option « Dernière heure » a été supprimée.
Pour l'heure, ces améliorations ne sont visibles ni dans la version web ni dans la version mobile de YouTube. L'annonce ne précisant pas de date de déploiement, il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir y accéder.