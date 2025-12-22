A tel point d'ailleurs que le géant américain a récemment mise en place une nouvelle fonctionnalité destinée à aider les utilisateurs… à mieux gérer le temps qu’ils passent à regarder ces courtes (mais dévorantes) vidéos.

Google annonce aujourd’hui plusieurs ajustements de son interface, avec une nouvelle façon d’interagir avec les Shorts, notamment en ce qui concerne les options permettant de signaler à la plateforme un désintérêt ou une appréciation négative d’un contenu.