Avec ses Shorts, YouTube teste une nouvelle fonctionnalité visant à dissimuler la fonction Dislike, tout en combinant deux fonctions au sein d'un seul et unique bouton. On vous explique.
Depuis un certain temps, YouTube a fait des vidéos courtes un axe stratégique majeur. Vous n'avez pas pu y échapper, les Shorts occupent désormais une place essentielle dans l’écosystème de la plateforme, misant sur des formats brefs, dynamiques et pensés pour une consommation immédiate.
Google continue de peaufiner ses précieux Shorts
A tel point d'ailleurs que le géant américain a récemment mise en place une nouvelle fonctionnalité destinée à aider les utilisateurs… à mieux gérer le temps qu’ils passent à regarder ces courtes (mais dévorantes) vidéos.
Google annonce aujourd’hui plusieurs ajustements de son interface, avec une nouvelle façon d’interagir avec les Shorts, notamment en ce qui concerne les options permettant de signaler à la plateforme un désintérêt ou une appréciation négative d’un contenu.
Dans un billet de blog officiel, Google explique : « De nombreux utilisateurs reconnaissent utiliser indifféremment les options "Je n’aime pas" et "Pas intéressé" sur les Shorts, ou admettent ne pas bien comprendre ce qui les distingue ».
Actuellement, l’interface des Shorts permet d’exprimer un avis positif ou négatif directement depuis la colonne située à droite de l’écran. Les options permettant de signaler un manque d’intérêt pour un contenu, ou de demander à ne plus recevoir de recommandations provenant d’une chaîne donnée sont accessibles via le menu à trois points situé en haut de l’écran.
Deux boutons réunis en un seul
Ainsi, afin de répondre à ces usages, et s’aligner davantage sur les habitudes actuelles de consultation des Shorts, la plateforme teste une nouvelle approche consistant à fusionner les deux options en un seule et unique bouton « Je n'aime pas », accessible via le menu à trois points.
Phase de test oblige, certains utilisateurs verront l’icône « pouce vers le bas » associée à l’intitulé « Je n’aime pas », tandis que d’autres la verront sous l’appellation « Pas intéressé ».
Pour une partie des utilisateurs, Google a donc déplacé le bouton « Je n’aime pas » dans le menu secondaire accessible via l’icône à trois points située en haut à droite de l’écran, tout en conservant le bouton « J’aime » à sa place habituelle, et accessible directement dans l’interface de lecture, dans la partie droite de l'écran.
Dans tous les cas, les participants à cette phase de test qui utiliseront ce nouveau bouton sur un Short se verront proposer un questionnaire facultatif, sur le même principe que l’option « Pas intéressé » actuellement.