Lorsqu'un utilisateur atteint sa limite de temps, il reçoit une notification lui indiquant que la fonction Shorts a été mis en pause pour la journée. Cette notification peut toutefois être ignorée, et c'est donc à l'utilisateur de respecter ces restrictions qu'il s'est lui-même imposées.

Instagram et TikTok proposent tous deux des limites de temps d'écran optionnelles similaires, tout comme TikTok, qui étend cette fonctionnalité aux utilisateurs web.