Depuis plusieurs années déjà, YouTube mise fortement sur son format court, les Shorts, devenus un pilier central de la plateforme. Un contenu rapide, percutant et facilement consommable, au point que de nombreux utilisateurs y passent désormais une part importante de leur temps, parfois jusqu’à l’addiction.
Le doomscrolling, et vous en souffrez sans doute, c’est cette tendance compulsive à faire défiler sans fin sur nos smartphones des flux de contenus souvent anxiogènes ou futiles. Aux toilettes, au lit ou dans les transports, nous nous laissons happer par cette spirale numérique, cherchant à tuer le temps sans vraiment y penser. Pourtant, loin de nous détendre, cette habitude nourrit le stress et l’épuisement mental, jusqu’à brouiller la frontière entre information, divertissement et dépendance.
Trop de Shorts, tue le Short ?
Parmi les contenus que l’on fait défiler jusqu’à l’ennui, on retrouve évidemment nos fils Facebook et Instagram, sans oublier le réseau X, ainsi que les Reels et autres Shorts. Du côté de YouTube, la plateforme a d’ailleurs introduit une nouvelle fonctionnalité liée aux Shorts, destinée à aider les utilisateurs… à mieux gérer le temps qu’ils passent à regarder des vidéos.
Les utilisateurs de l’application mobile peuvent désormais définir une limite quotidienne personnalisable, qui restreint le temps passé à faire défiler les Shorts. L’objectif : aider chacun à mieux gérer son usage de la plateforme et à éviter de se perdre dans un défilement sans fin.
Une fonction pour limiter le temps passé devant les Shorts de YouTube
Lorsqu'un utilisateur atteint sa limite de temps, il reçoit une notification lui indiquant que la fonction Shorts a été mis en pause pour la journée. Cette notification peut toutefois être ignorée, et c'est donc à l'utilisateur de respecter ces restrictions qu'il s'est lui-même imposées.
Instagram et TikTok proposent tous deux des limites de temps d'écran optionnelles similaires, tout comme TikTok, qui étend cette fonctionnalité aux utilisateurs web.
« Les Shorts sont un élément central de l'expérience YouTube », a expliqué Google. « La mise en place d'une limite de temps de défilement sur le flux Shorts permet cette exploration, tout en aidant les utilisateurs à être plus réfléchis quant à leurs habitudes de visionnage et à gérer efficacement leur temps. »
L’option permettant de définir et d’ajuster une limite de temps personnalisée pour les Shorts est accessible depuis les paramètres du compte YouTube. Selon la plateforme, cette fonctionnalité « commence à être déployée » et il faudra donc patienter encore un peu pour que cette dernière soit disponible pour l’ensemble des utilisateurs mobiles.
