YouTube teste une nouvelle page d'accueil qui devrait faire la part belle à la personnalisation.
C'est une période de grands changements pour YouTube. Google a, en effet, décidé de moderniser cette plateforme et une refonte visuelle a notamment été déployée le mois dernier sur les systèmes iOS et Android. Cette semaine, de nombreux bugs ont inquiété des millions d'utilisateurs, probablement dûs à des tests réalisés par l'équipe. YouTube vient également d'annoncer qu'une toute nouvelle fonctionnalité serait mise à l'essai. On fait le point.
Une nouvelle fonction en test chez YouTube
Le week-end dernier, l'interface de YouTube a rencontré pas mal de problèmes : disparition de dates, onglet « Abonnements » envolé, bouton des favoris remplacé par une IA, etc. Vous l'avez compris, il se trame quelque chose du côté de la plateforme et l'expérience utilisateur va probablement évoluer dans les mois à venir.
Dans une récente annonce, l'équipe en charge du développement du service a expliqué tester « une nouvelle fonctionnalité appelée « Votre flux personnalisé », qui vous permet de personnaliser les recommandations de votre page d’accueil. » Une vignette dédiée sera notamment ajoutée à la page d'accueil, juste en dessous du bouton « Accueil ».
L'IA, partie intégrante de cette évolution ?
La nouvelle option devrait permettre aux utilisateurs de mieux contrôler les suggestions disponibles sur la page d'accueil. Ils auront donc un peu plus la main sur les contenus qui leurs sont proposés, ce qui est une bonne nouvelle. L'équipe explique notamment qu'il sera possible de « modifier les recommandations de votre page d’accueil en saisissant une simple requête. » Une phrase loin d'être anodine qui indique que l'intelligence artificielle sera probablement de la partie. Hélas, l'annonce ne révèle rien de plus à ce sujet.
Cette modification de la page d'accueil ne sera malheureusement pas visible par tout le monde : seuls quelques utilisateurs pourront tester cette nouveauté et il est impossible de savoir qui y aura accès ou non. L'équipe invite ceux qui aperçoivent la nouvelle option à partager leurs retours afin d'aider à son amélioration. Les autres devront patienter un peu avant de pouvoir à leur tour accéder à ce flux personnalisé et avoir plus de contrôle sur les contenus disponibles.
