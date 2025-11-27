La nouvelle option devrait permettre aux utilisateurs de mieux contrôler les suggestions disponibles sur la page d'accueil. Ils auront donc un peu plus la main sur les contenus qui leurs sont proposés, ce qui est une bonne nouvelle. L'équipe explique notamment qu'il sera possible de « modifier les recommandations de votre page d’accueil en saisissant une simple requête. » Une phrase loin d'être anodine qui indique que l'intelligence artificielle sera probablement de la partie. Hélas, l'annonce ne révèle rien de plus à ce sujet.