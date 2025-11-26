Entre bugs curieux et disparitions inquiétantes, la plateforme vidéo teste la patience de sa communauté. Ce week-end, un vent de panique a soufflé sur des millions de comptes : où sont passés nos repères habituels ?
C'est la surprise du chef dont on se serait bien passé ce lundi matin. En ouvrant leur application favorite, des millions d'habitués ont cru avoir la berlue : plus de dates sous les vidéos, plus d'onglet Abonnements à l'horizon. Comme si YouTube avait décidé, du jour au lendemain, de gommer toute notion de temporalité. Une disparition aussi soudaine que perturbante, survenant pile au moment où les équipes techniques de Google s'amusent déjà à refondre toute l'interface depuis octobre.
Un jeu de piste involontaire
Difficile de savoir si l'on doit rire ou pleurer devant ce chaos. Sur les forums, la confusion règne : bug technique ou nouvelle lubie des designers ? L'affaire prend des allures de comédie burlesque quand l'onglet Abonnements, porté disparu, refait surface quelques heures plus tard... mais pas vraiment là où on l'attendait. Il faut désormais cliquer sur le titre même de la section latérale pour y accéder. Une logique ergonomique qui défie l'entendement et force les utilisateurs à réapprendre à marcher.
Plus cocasse encore, certains chanceux ont vu leur bouton de favoris remplacé par une intelligence artificielle curieuse qui propose de poser des questions à la vidéo. Une nouveauté qui tombe comme un cheveu sur la soupe pour ceux qui voulaient simplement sauvegarder leur recette de cuisine.
L'art de tester les nerfs
Cette valse des interfaces n'est pas sans rappeler les heures sombres de la suppression du compteur de pouces rouges. YouTube semble pris d'une frénésie de changement, quitte à désorienter ses fidèles. Depuis la refonte d'octobre 2025, avec ses boutons tout en rondeurs et ses menus translucides, la plateforme cherche son nouveau visage. Mais à force de vouloir moderniser, on finit parfois par casser les meubles.
L'historique récent ne plaide pas en faveur de la sérénité : souvenez-vous du grand vide intersidéral d'août dernier, quand la page des abonnements affichait désespérément page blanche pendant des jours. La confiance s'effrite doucement quand on ne sait plus si une disparition est une panne ou une fonctionnalité d'avant-garde.
