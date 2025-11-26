Cette valse des interfaces n'est pas sans rappeler les heures sombres de la suppression du compteur de pouces rouges. YouTube semble pris d'une frénésie de changement, quitte à désorienter ses fidèles. Depuis la refonte d'octobre 2025, avec ses boutons tout en rondeurs et ses menus translucides, la plateforme cherche son nouveau visage. Mais à force de vouloir moderniser, on finit parfois par casser les meubles.

L'historique récent ne plaide pas en faveur de la sérénité : souvenez-vous du grand vide intersidéral d'août dernier, quand la page des abonnements affichait désespérément page blanche pendant des jours. La confiance s'effrite doucement quand on ne sait plus si une disparition est une panne ou une fonctionnalité d'avant-garde.