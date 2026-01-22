YouTube a dévoilé sa stratégie pour l'année 2026. Au programme : une multiplicité de contenus, des comptes plus sûrs, plus de moyens pour les créateurs et une IA omniprésente.
YouTube se renouvelle sans cesse : la plateforme a renforcé son contrôle parental, fait le ménage en supprimant plusieurs chaînes d'arnaque à l'IA, mené un test pour fusionner les boutons « Je n'aime pas » et « Pas intéressé », amélioré ses filtres de recherche et bien plus encore.
Elle vient de dévoiler sa feuille de route pour la nouvelle année et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi faire ! On fait le point.
YouTube fait la part belle à la créativité…
Chaque année, Neal Mohan, PDG de YouTube, partage les axes stratégiques qui vont guider les avancées de sa plateforme dans une lettre annuelle. La dernière feuille de route, plutôt ambitieuse, repose sur 4 grands piliers. YouTube va en 2026 mettre la créativité au centre de ses priorités en :
- Intégrant de nouveaux formats, comme la publication d'images, dans ses Shorts ;
- Investissant dans la musique pour « vous aider à trouver votre prochain artiste préféré, à découvrir les histoires qui se cachent derrière les chansons qui vous touchent ou à faciliter la découverte et l'écoute des nouveautés » ;
- En lançant un nouveau mode multi-vue personnalisable ;
- Proposant des forfaits YouTube TV.
La plateforme va également miser encore plus sur l'IA et en faire un véritable outil d'expression créative : « cette année, vous pourrez créer un court-métrage à votre image, concevoir des jeux à partir d'une simple instruction textuelle et expérimenter avec la musique ». YouTube va aussi faire la chasse aux déchets de l'IA, en luttant contre le SPAM et les contenus répétitifs et de mauvaise qualité.
Neal Mohan souhaite également que l'IA soit plus accessible mais aussi plus sécurisée et transparente. La lutte contre les deepfakes est, plus que jamais, une priorité.
… et choie ses créateurs et ses utilisateurs
Bien sûr, YouTube n'oublie pas ce qui fait sa force : ses créateurs. La plateforme souhaite soutenir leur travail et leur donner les moyens d'innover et de produire en toute sérénité. En 2026, elle continuera donc « d'investir dans différentes sources de revenus, des partenariats avec des marques et des boutiques aux fonctionnalités de financement participatif ». L'objectif est notamment de « faire de YouTube une plateforme d'achat de premier plan. »
Du côté des utilisateurs, et notamment des jeunes audiences, Neal Mohan a aussi souligné l'importance de « donner aux parents les moyens de protéger leurs enfants dans le monde numérique, et non de les protéger du monde numérique. » Dans cette logique, le PDG a fait deux annonces :
- La création de compte et le passage d'un profil à un autre (pour les parents) seront bientôt simplifiés ;
- La plateforme permettra aussi aux parents de surveiller le temps passé par leurs enfants sur les Shorts et de remettre les minuteurs à zéro.
On le voit, YouTube a du pain sur la planche et il nous tarde de voir comment ces prédictions se concrétiseront durant l'année à venir.