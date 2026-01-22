Bien sûr, YouTube n'oublie pas ce qui fait sa force : ses créateurs. La plateforme souhaite soutenir leur travail et leur donner les moyens d'innover et de produire en toute sérénité. En 2026, elle continuera donc « d'investir dans différentes sources de revenus, des partenariats avec des marques et des boutiques aux fonctionnalités de financement participatif ». L'objectif est notamment de « faire de YouTube une plateforme d'achat de premier plan. »