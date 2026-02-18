Depuis plusieurs jours, des utilisateurs de YouTube signalent des vidéos dépourvues de toute description et privées de commentaires. Un « dysfonctionnement » qui semble toutefois partager un point commun, à savoir l’utilisation d’un bloqueur de publicités. Encore lui !
Depuis quelques années maintenant, Google se livre à une bataille sans merci face aux bloqueurs de pubs, au travers de sa plateforme YouTube. En août dernier, le géant américain prenait la décision de bloquer le chargement lorsque l'extension Adblock Plus était détectée.
Nouvel épisode dans la guerre des bloqueurs de pub sur YouTube
Ces derniers jours, divers utilisateurs ont signalé la disparition inexpliquée des commentaires et des descriptions sous certaines vidéos, pourtant très populaires. Un dysfonctionnement qui pourrait bien s’inscrire dans un contexte plus large, à savoir la lutte sans relâche de la plateforme contre les bloqueurs de publicités.
Les internautes concernés relèvent un point troublant, à savoir le fait que toutes les vidéos consultées affichent des commentaires désactivés et aucune description. Si tomber sur une vidéo sans commentaire ni description peut paraitre anodin, voir ce phénomène se répéter systématiquement interroge. À ce stade, l’origine du problème reste floue.
Mais un élément revient systématiquement (et vous l'aurez deviné) : l’utilisation d’un bloqueur de publicités. En désactivant le bloqueur de publicité, les contenus (descriptions et commentaires) réapparaissent comme par enchantement.
Google à l'ouvrage, ou dysfonctionnement des bloqueurs de pub ?
Ces derniers mois, le service de streaming vidéo a considérablement durci le ton face aux extensions de type adblock. Messages d’avertissement, limitation de la lecture, voire blocage pur et simple de l’accès aux contenus… L’arsenal déployé s’est étoffé.
Mais comme souvent dans ce type de bras de fer technologique, la situation prend des allures de jeu du chat et de la souris.
À l'heure actuelle, deux scénarios se dessinent. YouTube pourrait avoir volontairement désactivé commentaires et descriptions pour les utilisateurs équipés d’un bloqueur de publicités. Mais il se pourrait aussi que le dysfonctionnement provienne directement des bloqueurs eux-mêmes, comme cela a déjà été observé par le passé lorsque certaines mises à jour ont perturbé l’affichage ou le fonctionnement de la plateforme.
Pour l’heure, Google n’a publié aucune communication officielle au sujet de ce « dysfonctionnement ». Le phénomène, signalé aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, semble par ailleurs toucher les utilisateurs sans distinction de navigateur ni d’extension installée.
