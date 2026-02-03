Fin août, nous apprenions d'ailleurs que la version Canary de Edge activait aussi cette fonctionnalité officieuse. Plusieurs internautes sur Reddit et divers forums confirment que la donne a changé : Brave, Vivaldi ou encore Edge, l'audio s'interrompt quelques secondes après avoir éteint l'écran ou basculé vers une autre application.

Le géant américain a finalement officialisé sa position auprès de GSMArena :

"La lecture en arrière-plan est une fonctionnalité exclusive pour les abonnés YouTube Premium. Bien que certains utilisateurs non-Premium aient pu y accéder via des navigateurs web mobiles dans certains scénarios, nous avons mis à jour l'expérience pour garantir la cohérence entre toutes nos plateformes".

De toute évidence, il ne s'agit pas d'un bug mais bel et bien d'une énième contrainte imposée par le service. Concrètement, YouTube effectue une vérification en arrière-plan pour déterminer si le compte connecté dispose d'un abonnement. Lorsque l'écran s'éteint, la lecture se coupe et la carte de lecture disparaît de l'écran de verrouillage, que ce soit sur Android ou iOS.

YouTube multiplie les techniques pour pousser les internautes à passer à sa formule payante. Google mène une guerre contre les bloqueurs de publicité depuis fin 2023 avec le blocage d'extensions comme Adblock Plus dans son Chrome Web Store, l'injection de publicités côté serveur pour les rendre incontournables, ou encore le chargement automatique de la fin des vidéos pour les utilisateurs équipés d'un adblockeur.