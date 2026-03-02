YouTube a récemment partagé sa feuille de route et le service va bénéficier de nombreuses évolutions en 2026 : outils pour réinventer les Shorts, IA conversationnelle sur les téléviseurs, suppression des chaînes IA de mauvaise qualité et bien plus encore. Si cette plateforme a largement de quoi vous intéresser, il faut tout de même lever le pied de temps à autre : on vous partage 5 fonctionnalités pour ne pas passer tout votre temps sur YouTube.