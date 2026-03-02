Comme beaucoup de plateformes en ligne, YouTube est conçu pour capter votre attention et vous retenir le plus longtemps possible. On vous partage 5 actions pour reprendre le contrôle.
YouTube a récemment partagé sa feuille de route et le service va bénéficier de nombreuses évolutions en 2026 : outils pour réinventer les Shorts, IA conversationnelle sur les téléviseurs, suppression des chaînes IA de mauvaise qualité et bien plus encore. Si cette plateforme a largement de quoi vous intéresser, il faut tout de même lever le pied de temps à autre : on vous partage 5 fonctionnalités pour ne pas passer tout votre temps sur YouTube.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
1. Dites non à la lecture automatique
YouTube lit les vidéos en continu pour les utilisateurs de plus de 18 ans, mais vous avez tout à fait la possibilité de dire « Stop » : cliquez sur votre photo de profil en bas à droite de l'écran, puis appuyez sur « Paramètres ». Rendez-vous dans la section « Préférences vidéo et audio », cliquez sur lecture et désactivez l'option « Lecture automatique de la vidéo suivante ». Vous verrez, vous réduirez ainsi drastiquement le temps passé sur la plateforme.
Il est possible d'aller plus loin en revenant en arrière, en cliquant sur « Paramètres généraux » > « Lecture dans les flux » et en choisissant l'option « Désactivée ». Vous mettrez ainsi fin à la lecture de contenus en mode muet sur votre page d'accueil.
2. Prenez le contrôle sur les Shorts
Les shorts ont été conçus pour attirer votre attention et vous inciter à doom-scroller. Pour éviter cela, imposez-vous une limite de temps en vous rendant à nouveau dans les paramètres de l'app puis en cliquant sur « Gestion du temps » > « Limite du flux Shorts ». Sélectionnez une durée (15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure) et le tour est joué !
Vous êtes encore trop tenté ? Rendez-vous en page d'accueil de l'app et cliquez sur les trois petits points visibles en haut à droite de la section Shorts. Appuyez sur « Afficher moins de shorts ». Vous nous remercierez plus tard.
3. Effacez votre historique de visionnage
Votre historique de visionnage influence fortement le contenu qui vous sera proposé et vous risquez, à terme, de vous faire inonder de vidéos. Pour éviter cela, rien de plus simple : allez dans les paramètres du service, cliquez sur « Gérer tout l'historique » et supprimez le contenu que vous ne souhaitez plus regarder.
4. Faites le tri dans vos chaînes
De même, il est important de faire régulièrement le tri dans vos chaînes pour éviter d'être submergé de contenus. De temps à autre, allez dans l'onglet « Abonnements », cliquez sur « Tout » en haut à droite et désabonnez-vous des chaînes que vous ne consultez plus.
5. Désactivez les notifications
Les notification YouTube sont là pour vous inviter à revenir le plus souvent possible sur la plateforme. Pour éviter de perdre un temps précieux, mettez un terme à ces sollicitations en repartant dans les paramètres de l'app, dans l'onglet « Notifications », et en désactivant toutes vos alertes.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes