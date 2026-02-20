YouTube a choisi la voix comme interface principale sur grand écran. Pas de clavier ni d'écran tactile, mais parler vous suffira. Sauf que des millions de télécommandes en circulation n'ont pas de bouton microphone. Les constructeurs l'ont intégré progressivement depuis quelques années, mais un téléviseur acheté il y a cinq ou six ans a de bonnes chances de livrer une télécommande sans. YouTube ne précise pas de solution alternative pour ces utilisateurs.

En pratique, une partie du public sera donc coupée de la fonctionnalité, non pas par son abonnement ni par sa connexion, mais par le matériel qui traîne sur son canapé depuis des années.

Et ça, c'est rarement abordé dans les grandes annonces autour de l'IA domestique. On parle d'expérience fluide et naturelle, mais la fluidité suppose un équipement récent. Pour ceux qui l'ont, l'usage tient ses promesses : on ne sort plus son téléphone pour chercher ce qu'on vient de voir, la réponse s'affiche dans le flux. Pour les autres, eh bien soit leurs questions restent sans réponse, soit ils vont quitter le visionnage et peut-être décrocher carrément de la vidéo et passer à autre chose.