YouTube expérimente depuis peu une IA conversationnelle sur téléviseurs connectés, consoles et appareils de streaming. Pour y accéder, un micro de télécommande suffit… À condition d'en avoir un.
Depuis quelques jours, certains utilisateurs de YouTube voient apparaître un bouton « Poser une question » pendant leurs vidéos. Il leur suffit de parler à la télécommande de leur téléviseur pour que la réponse s'affiche alors que la vidéo continue.
Si vous suivez un tuto cuisine et vous voulez la liste des ingrédients d'une recette, regardez un documentaire et vous voulez l'histoire derrière une chanson, c'est aussi simple que cela, l'IA conversationnelle répond sans pause ni recours à une app tierce. Le déploiement reste limité à un petit groupe de plus de 18 ans, en anglais, hindi, espagnol, portugais et coréen.
Un micro que tout le monde n'a pas
YouTube a choisi la voix comme interface principale sur grand écran. Pas de clavier ni d'écran tactile, mais parler vous suffira. Sauf que des millions de télécommandes en circulation n'ont pas de bouton microphone. Les constructeurs l'ont intégré progressivement depuis quelques années, mais un téléviseur acheté il y a cinq ou six ans a de bonnes chances de livrer une télécommande sans. YouTube ne précise pas de solution alternative pour ces utilisateurs.
En pratique, une partie du public sera donc coupée de la fonctionnalité, non pas par son abonnement ni par sa connexion, mais par le matériel qui traîne sur son canapé depuis des années.
Et ça, c'est rarement abordé dans les grandes annonces autour de l'IA domestique. On parle d'expérience fluide et naturelle, mais la fluidité suppose un équipement récent. Pour ceux qui l'ont, l'usage tient ses promesses : on ne sort plus son téléphone pour chercher ce qu'on vient de voir, la réponse s'affiche dans le flux. Pour les autres, eh bien soit leurs questions restent sans réponse, soit ils vont quitter le visionnage et peut-être décrocher carrément de la vidéo et passer à autre chose.
Garder l'attention, pas juste répondre aux questions
YouTube a mesuré en avril 2025, via Nielsen, qu'il représentait 12,4 % du temps d'audience télévisuel aux États-Unis, devant Netflix et Disney+. Une position construite sur le canapé, pas sur le mobile. Or le moment le plus risqué pour une plateforme vidéo, c'est précisément celui où le spectateur sort son téléphone pour chercher une information que la vidéo n'a pas donnée. Il détourne son attention d'un écran pour se servir d'un autre et parfois, il ne revient pas sur sa vidéo.
Avec son nouvel outil en test, YouTube répond avant que l'utilisateur ne parte chercher ailleurs, et le maintient dans la vidéo. Amazon fait pareil avec Alexa+ sur Fire TV, Roku avec son assistant vocal amélioré, Netflix avec sa recherche par IA en test. La célèbre plateforme de vidéo n'a rien inventé, mais on voit bien que le but non avoué de cette fonctionnalité est bel et bien de nous garder captif sur nos supports.
YouTube a aussi lancé la semaine dernière une app dédiée pour l'Apple Vision Pro, et propose depuis peu une montée automatique en Full HD pour les vidéos en basse résolution. La TV fait de la résistance.