Vous pensez connaître YouTube sur le bout des doigts ? On vous présente 5 fonctionnalités qui vous ont peut-être échappé.
L’équipe chargée de l’amélioration de YouTube n'a pas chômé dernièrement : recherche conversationnelle par IA, labels IA plus visibles, recherche de faux clones vidéo et bien d’autres nouveautés ont été déployées sur la plateforme. Si vous êtes un fervent admirateur de YouTube, sachez que le service cache bien son jeu : voici 5 fonctionnalités cachées que vous n’aviez probablement pas remarquées.
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Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
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1. Endormez-vous sans oublier d’éteindre YouTube
Vous avez tendance à doom-scroller dans votre lit et à vous endormir avant que les vidéos ne soient finies ? YouTube propose une minuterie qui vous permet d’arrêter automatiquement la lecture après un délai donné. Lancez une vidéo, puis cliquez sur l’icône en forme d’engrenage visible en haut à droite du contenu. Cliquez ensuite sur « Plus » > « Délai de mise en veille » puis sélectionnez une durée. Simple mais efficace.
2. Regardez vos vidéos en détail
Vous regardez une vidéo mais avez du mal à voir certains détails ? Pas de problème, YouTube prend en charge le zoom : passez la vidéo en plein écran et pincez une vidéo entre deux doigts, comme pour une photo. On vous prévient, vous allez y prendre goût.
3. Retrouvez des chansons
Vous avez un air qui vous trotte dans la tête mais impossible de retrouver le titre ? Ouvrez la barre de recherche de YouTube, appuyez sur le micro et cliquez ensuite sur le bouton « Chanson » en haut de l’écran. Fredonnez et la plateforme vous proposera directement une liste de clips associés.
4. Trouvez le bon moment
Pour ceux qui regardent de longues vidéos (cours, conférences, etc.) mais ne s'intéressent qu'à une partie du discours disponible, la fonction de transcription intégrée de YouTube va devenir votre meilleure amie. Cliquez sur « Plus » en dessous de la vidéo pour ouvrir sa description, puis appuyez sur Affichez la transcription ». Si la fonction est activée, vous pourrez utiliser une barre de recherche pour chercher un mot-clé et regarder directement le passage qui vous intéresse.
5. Likez avec style
Une découverte, certes, peu pratique mais très divertissante : le bouton like ne propose pas toujours la même animation. Amusez-vous à liker un match de football ou une vidéo de chats, et vous verrez bien ce qui se passe… En tout, une vingtaine d’animations ont été déployées, sur des thématiques variées : cinéma, voyage, comédie, horreur, et bien plus encore. À vous de parcourir la plateforme pour les découvrir !
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes