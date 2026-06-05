Une découverte, certes, peu pratique mais très divertissante : le bouton like ne propose pas toujours la même animation. Amusez-vous à liker un match de football ou une vidéo de chats, et vous verrez bien ce qui se passe… En tout, une vingtaine d’animations ont été déployées, sur des thématiques variées : cinéma, voyage, comédie, horreur, et bien plus encore. À vous de parcourir la plateforme pour les découvrir !