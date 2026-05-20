La barre de recherche YouTube, c'est fini. Ou plutôt : elle reste, mais elle n'est plus seule. À la Google I/O 2026, Google a officialisé Ask YouTube, une fonctionnalité qui transforme la recherche vidéo en véritable conversation : vous posez une question complexe, l'IA compile Shorts et vidéos longues, génère une réponse et vous invite à creuser via des questions de suivi. Concrètement, plus besoin de taper « vélo enfant débutant tutoriel » et de trier les résultats manuellement. Vous demandez « comment apprendre à mon fils à faire du vélo sans qu'il pleure », et YouTube vous sert les clips les plus pertinents, directement. C'est le même virage conversationnel que Google opère sur l'ensemble de son écosystème, de Messages à d'autres services Google en 2026.