Google a présenté à la Google I/O 2026 « Ask YouTube », une recherche conversationnelle par IA qui répond aux questions en langage naturel via des clips vidéo pertinents.
La barre de recherche YouTube, c'est fini. Ou plutôt : elle reste, mais elle n'est plus seule. À la Google I/O 2026, Google a officialisé Ask YouTube, une fonctionnalité qui transforme la recherche vidéo en véritable conversation : vous posez une question complexe, l'IA compile Shorts et vidéos longues, génère une réponse et vous invite à creuser via des questions de suivi. Concrètement, plus besoin de taper « vélo enfant débutant tutoriel » et de trier les résultats manuellement. Vous demandez « comment apprendre à mon fils à faire du vélo sans qu'il pleure », et YouTube vous sert les clips les plus pertinents, directement. C'est le même virage conversationnel que Google opère sur l'ensemble de son écosystème, de Messages à d'autres services Google en 2026.
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Ask YouTube : une recherche conversationnelle qui change la donne
Ask YouTube accepte des requêtes bien plus nuancées que l'actuelle barre de recherche : « des conseils pour enseigner à mon enfant à faire du vélo » ou « des avis de créateurs sur des jeux cozy à jouer avant de dormir ». L'IA agrège ensuite Shorts et vidéos longues pour construire une réponse, et l'utilisateur peut enchaîner les questions de suivi pour affiner. C'est exactement le modèle conversationnel de ChatGPT ou de Gemini, appliqué au catalogue vidéo le plus vaste du monde.
Le déploiement démarre dès maintenant aux États-Unis, mais uniquement sur desktop et réservé aux abonnés YouTube Premium qui testent les nouvelles fonctionnalités en avant-première. Pas de date pour une expansion internationale, et encore moins pour la France, où la Google I/O 2026 a une fois de plus confirmé le décalage habituel entre les annonces américaines et leur disponibilité réelle en Europe.
Gemini Omni dans Shorts : la création, pas seulement la découverte
L'autre annonce YouTube de la keynote concerne la production de contenu. Google intègre Gemini Omni, son nouveau modèle multimodal, directement dans YouTube Shorts Remix et l'application YouTube Create. L'idée : permettre aux créateurs de s'appuyer sur les vidéos des autres pour construire leurs propres contenus, avec une IA qui comprend l'intention créative et gère les ajustements vidéo et audio en arrière-plan.
Google joue ici la carte de la discrétion, contrairement à Meta ou OpenAI qui ont poussé l'IA générative très en avant dans leurs interfaces courtes. OpenAI a d'ailleurs fermé son application sociale Sora en mars dernier, après un accueil mitigé. YouTube préfère intégrer Gemini Omni comme un outil parmi d'autres, sans en faire le centre de l'expérience. Reste à voir si cette approche plus prudente convainc mieux les créateurs, qui restent globalement méfiants vis-à-vis de l'IA générative appliquée à leur travail. La plateforme étend par ailleurs son outil de détection de sosies numériques aux créateurs de 18 ans et plus, pour leur permettre de signaler les deepfakes les utilisant sans consentement.
La vraie question, pour les créateurs, c'est de savoir si cette IA qui « répond » à la place des vidéos va leur apporter de l'audience ou simplement les court-circuiter, comme les AI Overviews l'ont fait pour les éditeurs web, avec une baisse de trafic de 38 % aux États-Unis entre 2024 et 2025.