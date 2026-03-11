Dans le cadre de cet accord, les équipes de production de Canal+ auront accès à Veo 3, le modèle de génération vidéo développé par Google. L’outil doit notamment permettre aux créateurs de prévisualiser certaines scènes avant le tournage ou encore de reconstituer des moments historiques à partir d’une simple photo d’archive.

Ces technologies seront mises à disposition des équipes internes, ainsi qu'aux sociétés de production travaillant sur des projets soutenus par Canal+. L’objectif est d’accélérer certaines étapes de création et de faciliter la préparation artistique des productions.

Le groupe insiste bien entendu sur la protection de la propriété intellectuelle. Canal+ affirme que les droits liés aux contenus et aux actifs créatifs resteront protégés au sein de l’environnement sécurisé de Google Cloud.