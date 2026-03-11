Canal+ va déployer des outils d’intelligence artificielle développés par Google Cloud pour transformer la production de ses contenus et améliorer l’expérience de sa plateforme de streaming.
L’intelligence artificielle s’impose progressivement dans l’industrie audiovisuelle. Après Netflix et Amazon, qui utilisent déjà massivement l’IA pour leurs recommandations ou leurs algorithmes internes, Canal+ passe à son tour à l’action. Le groupe français vient d’annoncer un partenariat pluriannuel avec Google Cloud afin d’intégrer des outils d’IA générative dans son application de streaming, mais également dans ses processus de production, pour faciliter et accélérer la production des films et séries distribués par la plateforme.
Veo 3 débarque chez Canal+ pour faciliter la production des programmes du groupe français
Dans le cadre de cet accord, les équipes de production de Canal+ auront accès à Veo 3, le modèle de génération vidéo développé par Google. L’outil doit notamment permettre aux créateurs de prévisualiser certaines scènes avant le tournage ou encore de reconstituer des moments historiques à partir d’une simple photo d’archive.
Ces technologies seront mises à disposition des équipes internes, ainsi qu'aux sociétés de production travaillant sur des projets soutenus par Canal+. L’objectif est d’accélérer certaines étapes de création et de faciliter la préparation artistique des productions.
Le groupe insiste bien entendu sur la protection de la propriété intellectuelle. Canal+ affirme que les droits liés aux contenus et aux actifs créatifs resteront protégés au sein de l’environnement sécurisé de Google Cloud.
L'IA de Google utilisée pour vous recommander plus finement les programmes qui vont vous intéresser
Le partenariat ne se limite pas à la production audiovisuelle. Canal+ prévoit aussi d’utiliser les technologies d’IA de Google pour analyser et indexer l’ensemble de son catalogue de contenus.
Cette indexation doit permettre d’améliorer les recommandations personnalisées proposées aux abonnés dans l’application Canal+. En analysant les contenus plus finement, la plateforme espère proposer à ses abonnés des suggestions plus pertinentes et faciliter la découverte de programmes dans son catalogue. L'objectif est toujours le même : vous faire passer plus de temps sur Canal+, au détriment des autres géants américains du streaming.
Le déploiement de ces technologies doit concerner les marchés européens et africains où l’application Canal+ est disponible. La mise en place devrait débuter à partir de juin 2026.
Pour Canal+, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large de développement international. Le groupe vise jusqu’à 100 millions d’abonnés d’ici 2030, notamment après l’acquisition du groupe sud-africain MultiChoice. L’intégration de l’IA est ainsi présentée comme un levier pour renforcer sa compétitivité face aux mastodontes du secteur.