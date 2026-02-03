Si peu de détails ont été communiqués sur l’ergonomie précise de ce nouvel espace, cette annonce confirme une tendance de fond : malgré l’essor du replay et du streaming, le direct reste un pilier stratégique pour CANAL+, notamment autour du sport et de l’événementiel. Reste désormais à voir si cette promesse de simplicité se traduira, à l’usage, par une expérience réellement plus fluide et intuitive.