Pendant longtemps, l’application CANAL+ a surtout brillé par la richesse de son catalogue à la demande. Séries, films, créations originales, replay… le service a progressivement pris les codes des plateformes de streaming, parfois au détriment du direct, pourtant au cœur de l’ADN historique du groupe.
À partir de la mi-février, CANAL+ amorce un léger virage. Le groupe annonce l’arrivée d’un nouvel espace dédié, pensé pour rassembler l’ensemble des programmes diffusés en direct dans l’application. Une évolution présentée comme une réponse simple à un besoin évident : retrouver facilement ce qui est en train de se jouer à l’antenne, sans multiplier les menus.
Un nouveau programme TV pour mieux structurer le direct
Concrètement, ce nouvel espace proposera une vue d’ensemble de tous les contenus live accessibles aux abonnés. Programmes en cours, rendez-vous de la soirée, mais aussi aperçu de la programmation des jours à venir : l’idée est de redonner plus de visibilité aux flux TV, souvent éclatés entre chaînes, événements sportifs et émissions spéciales.
Sur son compte X (ex-Twitter), CANAL+ parle d’un accès simplifié aux programmes « à un instant T », tout en facilitant la découverte de ce qui arrive ensuite, le soir même ou au fil de la semaine. Une logique qui rapproche davantage l’application d’un véritable guide TV moderne, intégré directement à l’expérience numérique.
Le déploiement de cette nouveauté se fera de manière progressive. Les abonnés en France métropolitaine et en Suisse seront les premiers concernés, avant une extension aux autres territoires où l’app CANAL+ est disponible.
Si peu de détails ont été communiqués sur l’ergonomie précise de ce nouvel espace, cette annonce confirme une tendance de fond : malgré l’essor du replay et du streaming, le direct reste un pilier stratégique pour CANAL+, notamment autour du sport et de l’événementiel. Reste désormais à voir si cette promesse de simplicité se traduira, à l’usage, par une expérience réellement plus fluide et intuitive.
