Cette idée de dédoublement n'est pas une première en France. BFMTV a ouvert la voie l'an dernier en donnant naissance à BFM2, une chaîne numérique miroir dévolue aux directs institutionnels. Tout l'intérêt est de libérer l'antenne principale de certaines de ses retransmissions, pour maintenir ses talk-shows, tout en proposant le direct intégral ailleurs. Une seconde chaîne aide aussi à maximiser sa présence et à renforcer l'engagement des téléspectateurs et habitués.