Canal+ prépare le lancement d'une nouvelle chaîne, baptisée CNews Prime, qui devrait faire son apparition en tant que nouvelle antenne d'information en streaming le 24 novembre.
Une seule chaîne CNews ne suffit plus au groupe Canal+. Ce dernier va donc en lancer une seconde. Baptisée CNews Prime, cette nouvelle antenne doit débarquer le 24 novembre, exclusivement en streaming, d'après les informations du site d'actualité Les Jours. Elle devrait s'affairer à diffuser en intégralité les événements en direct, sans couper pour laisser place aux débats. Des sessions parlementaires, conférences de presse ou autres meetings politiques auront enfin leur écran dédié.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Canal+ reprend le modèle BFM2 avec une chaîne dédiée au direct
L'arrivée de CNews Prime va en surprendre plus d'un, mais le comité social et économique de Canal+ ne découvrira officiellement le projet que le 20 novembre. Autrement dit, quatre petits jours avant le lancement. Même en interne, la nouvelle a fait son effet, pendant que Canal+ joue la carte de la rapidité.
Cette idée de dédoublement n'est pas une première en France. BFMTV a ouvert la voie l'an dernier en donnant naissance à BFM2, une chaîne numérique miroir dévolue aux directs institutionnels. Tout l'intérêt est de libérer l'antenne principale de certaines de ses retransmissions, pour maintenir ses talk-shows, tout en proposant le direct intégral ailleurs. Une seconde chaîne aide aussi à maximiser sa présence et à renforcer l'engagement des téléspectateurs et habitués.
CNews Prime adoptera ce fameux positionnement 100% live. L'Assemblée nationale, avec les questions au gouvernement, représentera l'un temps forts de l'actualité qui bousculaient parfois la grille de CNews et qui trouveront refuge sur cette antenne bis. Fini donc les interruptions éditoriales ou les débats qui empiètent sur les événements. Du direct, rien que du direct.
Canal+ mise sur le streaming pour toucher une nouvelle audience
Contrairement à sa grande sœur CNews, diffusée sur la TNT, CNews Prime ne sera accessible qu'en streaming. On appelle ça une chaîne OTT, pour Over The Top. On compare souvent cela à de la télé qui passe par internet, et ici, cela se fera via les plateformes numériques de Canal+, très utilisées aujourd'hui.
Pour toucher son public, la chaîne mise sur son site internet mais aussi sur les box des opérateurs télécoms. Peut-être qu'Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR l'accueilleront dans leurs bouquets et box internet. Mais rien n'est garanti à ce stade.
Le groupe Canal tente ainsi le pari du tout-streaming pour sa prochaine chaîne d'information. Les replays et contenus OTT séduisent de plus en plus, et la consommation audiovisuelle se déporte progressivement vers le numérique. Canal+ tente de surfer sur cette vague avec une offre pensée pour les écrans connectés.