La chaîne cryptée annonce une restructuration du côté de son offre Canal+. Une chaîne va ainsi fermer prochainement ses portes.
Canal+, c'est plus qu'une chaîne. En fait, c'est un écosystème complet, auquel on peut avoir accès plus ou moins complètement selon l'abonnement que l'on décide de prendre. Un écosystème qui n'a rien de figé, et que le groupe audiovisuel adapte selon les phénomènes de l'époque. C'est ce que l'on peut encore voir avec cette annonce qui vient d'être faite, et qui indique qu'une des chaînes Canal est sur le point de mourir.
C'est la fin pour Canal+ Séries
Après tout ce temps, la présence de la chaîne Canal+ Séries semblait gravée dans le marbre. Mais pas vraiment au final. Le groupe Canal vient en effet d'annoncer que cette chaîne allait n'allait plus émettre à partir du 13 octobre prochain. Une communication qui n'est pas si surprenante, Canal+ Séries ayant déjà disparu, depuis le mois de juin dernier, du plan de service de fournisseurs comme Orange ou bien Bouygues.
Pour rappel, Canal+ Séries avait été créé en 2013, avec pour objectif à l'époque de diffuser non seulement des créations originales Canal+, mais aussi des coproductions effectuées à l'internationale. Canal+ Séries proposait aussi par ailleurs certaines séries américaines en avant-première.
Une fin nécessaire à l'ère des plateformes de streaming ?
La décision prise par le groupe Canal s'inscrit dans de nouvelles modes de consommation des séries depuis plusieurs années déjà, qui se font le plus souvent de manière numérique, à travers les grandes plateformes de streaming comme Netflix ou bien Disney+.
Une modalité aussi adoptée par la célèbre chaîne, puisque ses abonnés peuvent aussi accéder au catalogue des séries du géant français à travers mycanal ou bien la SVOD Canal+ Séries. Avec la multiplication des géants du streaming, et une utilisation accrue du numérique pour consommer du contenu, Canal+ est semble-t-il finalement arrivé à la conclusion que Canal+ Séries n'avait plus vraiment d'intérêt d'exister. L'entreprise a-t-il raison ?