Après tout ce temps, la présence de la chaîne Canal+ Séries semblait gravée dans le marbre. Mais pas vraiment au final. Le groupe Canal vient en effet d'annoncer que cette chaîne allait n'allait plus émettre à partir du 13 octobre prochain. Une communication qui n'est pas si surprenante, Canal+ Séries ayant déjà disparu, depuis le mois de juin dernier, du plan de service de fournisseurs comme Orange ou bien Bouygues.

Pour rappel, Canal+ Séries avait été créé en 2013, avec pour objectif à l'époque de diffuser non seulement des créations originales Canal+, mais aussi des coproductions effectuées à l'internationale. Canal+ Séries proposait aussi par ailleurs certaines séries américaines en avant-première.