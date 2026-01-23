Canal+ vient de réorganiser son offre de chaînes. Plusieurs nouvelles chaînes ont été lancées cette semaine, et quatre autres ont été arrêtées.
Comme il le fait plusieurs fois par an, le groupe Canal+ a déployé un nouveau plan de service, jeudi, avec des changements importants dans sa grille. De nouvelles chaînes arrivent pour les fans de radio, de sport et de programmes africains. Et dans le sens inverse, quatre chaînes quittent définitivement la liste. Voici ce qui change concrètement sur votre télécommande.
Europe 1 et Eurosport 360 débarquent dans le bouquet Canal+
Europe 1 franchit enfin le cap du satellite. Après des mois d'attente pour les abonnés parabole, la célèbre station d'information peut désormais être captée via ce mode de diffusion. Elle était jusqu'alors cantonnée aux box internet et au streaming, laissant sur le carreau une partie du public.
Les mordus de sport, eux, vont se régaler. Eurosport déploie pas moins de huit chaînes thématiques numérotées de 1 à 8 sur les réseaux ADSL et fibre. Ces déclinaisons 360, déjà actives en streaming, permettent de suivre plusieurs événements simultanément lors des grandes compétitions. Choisir entre le ski et le tennis, tout ça, c'est fini, car tout se regarde en même temps, sur des flux dédiés. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, à quelques jours du démarrage des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina (du 6 au 22 février), qu'Eurosport diffuse.
Petite déception pour une partie des abonnés, CNEWS Prime ne sera pas au rendez-vous. Prévue initialement pour ce déploiement sur le satellite, la chaîne d'info calquée sur le modèle de BFM2 voit son lancement reporté sine die. Aucune date n'est pour le moment annoncée. Les abonnés devront donc patienter avant de découvrir cette déclinaison CNEWS.
Plusieurs chaînes quittent Canal+, dont la célèbre GAME ONE
Du côté des programmes africains, CANAL+ muscle son Pass Afrique avec deux nouveaux venus, à savoir A+ Bénin et A+ Ivoire. Ces chaînes locales arrivent exclusivement sur ADSL, fibre et streaming, et il n'y a pas de diffusion satellite prévue. La condition pour y accéder est d'être abonné au Pass Afrique, en complément de l'offre de base.
France 24 continue d'étendre sa toile internationale. Les versions anglaise et arabe de la chaîne française d'information font leur apparition sur les box Orange et SFR, en ADSL et fibre. Notez que France 24 Arabic devient également accessible en streaming OTT, pour toucher un public plus large. Une manière de renforcer la présence médiatique française à l'international, chaîne publique oblige.
Mais ce plan de service marque aussi des départs. BET, J-ONE, GAME ONE et Paramount Network ne font plus partie du catalogue depuis le 1er janvier. Les séries américaines, anime japonaises, gaming et productions Viacom disparaissent de tous les réseaux CANAL+. Pour les fans, il faudra désormais chercher ces contenus ailleurs, ou se tourner vers d'autres plateformes de streaming.