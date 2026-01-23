Les mordus de sport, eux, vont se régaler. Eurosport déploie pas moins de huit chaînes thématiques numérotées de 1 à 8 sur les réseaux ADSL et fibre. Ces déclinaisons 360, déjà actives en streaming, permettent de suivre plusieurs événements simultanément lors des grandes compétitions. Choisir entre le ski et le tennis, tout ça, c'est fini, car tout se regarde en même temps, sur des flux dédiés. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, à quelques jours du démarrage des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina (du 6 au 22 février), qu'Eurosport diffuse.