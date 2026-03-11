Ce mercredi 11 mars, Canal+ dévoilait ses résultats annuels pour l'année 2025. Une occasion pour le groupe de faire aussi plusieurs annonces importantes, qui vont changer son visage durant l'année en cours. Et la première d'entre elles ne risque pas de ravir les abonnés, puisqu'elle concerne le partage de comptes en dehors du foyer.

Discutée depuis déjà un certain nombre de mois, la fin du partage de comptes sera mise en œuvre pendant l'année 2026. Il s'agit à cette heure d'une pratique assez courante, et contre laquelle des mesures n'avaient pas encore été prises, contrairement à ce qui se fait déjà du côté des Américains comme Netflix ou bien Disney+.