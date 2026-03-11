L'année 2026 devrait être marquante pour les abonnés de Canal+. La plateforme française compte en effet apporter de nombreux changements à son fonctionnement.
Canal+ a réussi à s'imposer en France comme la seule plateforme nationale crédible en concurrence des géants américains du streaming. Comptant près de 27 millions d'abonnés à travers la planète, elle est un incontournable dans notre pays pour regarder de nombreuses rencontres sportives, ou accéder en exclusivité à des productions françaises. Et si vous faites partie des abonnés Canal, vous devriez jeter un œil à ces annonces qui viennent d'être faites !
La fin du partage hors du foyer va être appliquée
Ce mercredi 11 mars, Canal+ dévoilait ses résultats annuels pour l'année 2025. Une occasion pour le groupe de faire aussi plusieurs annonces importantes, qui vont changer son visage durant l'année en cours. Et la première d'entre elles ne risque pas de ravir les abonnés, puisqu'elle concerne le partage de comptes en dehors du foyer.
Discutée depuis déjà un certain nombre de mois, la fin du partage de comptes sera mise en œuvre pendant l'année 2026. Il s'agit à cette heure d'une pratique assez courante, et contre laquelle des mesures n'avaient pas encore été prises, contrairement à ce qui se fait déjà du côté des Américains comme Netflix ou bien Disney+.
De nouvelles offres avec pub, comme pour les autres géants du streaming
Et ça n'est pas que sur ce point que Canal+ va s'inspirer des géants de la SVOD d'outre-Atlantique. Pour tenter d'accroître son nombre d'abonnés, avec une demande potentiellement plus forte à la suite de la fin du partage de compte, le groupe va mettre en place des offres d'abonnement moins coûteuses, qui intégreront des publicités.
Enfin, Canal+ va opérer dans l'année en cours des hausses de prix sélectives, ce qui devrait lui permettre une fois encore de générer des revenus supplémentaires. Aucun détail n'a, à cette heure, été donné sur ces tarifs destinés à être augmentés.