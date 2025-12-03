Si vous partagez votre compte Canal+ avec vos amis ou des membres de votre famille, mauvaise nouvelle : le groupe français prévoir de serrer la vis dans les prochains mois.
Dans l'univers du streaming, la pratique du partage de compte est monnaie courante. Bon nombre d'entre nous avons l'habitude de nous passer les codes de nos comptes utilisateur pour économiser quelques euros en divisant la note. Seulement depuis quelques années, les géants du streaming ont mis fin à cette pratique en supprimant cette possibilité. Netflix, Disney+ et tant d'autres ont imposé des limites pour forcer les utilisateurs à prendre leur propre abonnement. Canal+ avait résisté à ce tour de vis généralisé, mais cela ne pourrait pas durer longtemps.
Le partage de compte pourrait vivre ses derniers instants sur Canal+
Selon l'expert médias Anaël sur son compte X, Canal+ a procédé à une mise à jour de ses conditions générales d'utilisation, et celle-ci est explicite. Le nouveau document précise explicitement que « l’usage doit rester strictement privé et limité au sein du même foyer ».
La précédente mouture des CGU était moins restrictive et parlait d'une utilisation par un même « cercle familial », qui peut donner cours à une interprétation plus ouverte. Un membre de la famille qui fait ses études loin de chez lui, ou n'habite plus au domicile familial pouvait logiquement continuer d'utiliser son abonnement même dans une autre ville. Avec cette nouvelle précision, ce ne sera logiquement plus le cas, sauf si le groupe médias appartenant à Vivendi met en place quelques dérogations pour les cas particuliers.
Pour les groupes d'amis qui se partagent leurs comptes, cela semble bel et bien terminé. Qu'il est loin le temps où Canal+ diffusait une publicité avec Kad Merad, Marina Foïs, Isabelle Adjani et tout le gratin du cinéma français pour mettre en avant le partage de codes Canal. La fête est finie.
Canal+ rejoint Netflix ou Disney+, qui ont déjà serré la vis
Pour le moment, Canal+ ne commente pas cette mise à jour des conditions générales d'utilisation, et n'a pas encore clairement évoqué la fin du partage de compte qui pose quelques questions.
Quid par exemple de l'option permettant d'acheter un ou deux accès supplémentaires, et facturée entre 5 et 10 euros par mois ? Cette dernière, qui permet d'avoir jusqu'à quatre utilisateurs actifs sur le même compte, est notamment utilisée par ceux se prêtant leurs codes Canal+. Si l'on en croit les nouvelles règles mises en place, celle-ci pourrait perdurer, mais dans le cadre d'une utilisation dans le même foyer sur plusieurs appareils en simultané.
Canal+ pourrait aussi apporter quelques subtilités pour offrir de la souplesse à ses utilisateurs, par exemple dans le cas d'une garde d'enfant partagée ou pour un déplacement de courte durée, à l'instar de Netflix, mais il faudra attendre une communication de Canal+ pour en savoir plus sur les conditions techniques.
Quoi qu'il en soit, Canal+ veut, comme les autres acteurs du streaming, récupérer du chiffre d'affaires qui lui échappe en convainquant ses fidèles utilisateurs de se prendre un abonnement en leur nom propre au lieu de squatter celui de copains. Une idée qui va forcément faire du bien à ses comptes, comme on l'a vu avec Netflix et Disney+, mais qui va sans nul doute froisser ses abonnés si elle se concrétise.
