Pour le moment, Canal+ ne commente pas cette mise à jour des conditions générales d'utilisation, et n'a pas encore clairement évoqué la fin du partage de compte qui pose quelques questions.

Quid par exemple de l'option permettant d'acheter un ou deux accès supplémentaires, et facturée entre 5 et 10 euros par mois ? Cette dernière, qui permet d'avoir jusqu'à quatre utilisateurs actifs sur le même compte, est notamment utilisée par ceux se prêtant leurs codes Canal+. Si l'on en croit les nouvelles règles mises en place, celle-ci pourrait perdurer, mais dans le cadre d'une utilisation dans le même foyer sur plusieurs appareils en simultané.

Canal+ pourrait aussi apporter quelques subtilités pour offrir de la souplesse à ses utilisateurs, par exemple dans le cas d'une garde d'enfant partagée ou pour un déplacement de courte durée, à l'instar de Netflix, mais il faudra attendre une communication de Canal+ pour en savoir plus sur les conditions techniques.

Quoi qu'il en soit, Canal+ veut, comme les autres acteurs du streaming, récupérer du chiffre d'affaires qui lui échappe en convainquant ses fidèles utilisateurs de se prendre un abonnement en leur nom propre au lieu de squatter celui de copains. Une idée qui va forcément faire du bien à ses comptes, comme on l'a vu avec Netflix et Disney+, mais qui va sans nul doute froisser ses abonnés si elle se concrétise.