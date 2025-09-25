Au mois d'août dernier, HBO Max avait annoncé qu'il allait être très « agressif » dans sa chasse au partage de compte. Et ce n'était pas une parole en l'air, puisque les clients du service viennent de recevoir un mail leur indiquant une mise à jour des conditions d'utilisation, qui deviendra effective le 23 octobre prochain.

Après cette date, il ne sera plus possible de partager un compte avec quelqu'un en dehors de son « foyer ». Et le foyer est défini comme suit : « l'ensemble des appareils connectés à la même connexion Internet de la résidence principale et utilisés par les personnes qui y résident ». Autant dire que le périmètre est particulièrement réduit.