Le géant du streaming en ligne suit la mode établie par ses concurrents. Il vient ainsi de modifier officiellement ses conditions d'utilisation pour interdire le partage de comptes.
Pendant des années, les plateformes proposant du contenu de streaming en ligne ont été assez tolérantes sur le partage de comptes, voyant dans ce phénomène une façon de faire découvrir leur service au plus grand nombre. Mais cette époque est définitivement révolue, les géants du secteur y mettant fin les uns après les autres. HBO Max faisait partie de ceux qui voulaient mettre un stop à cette habitude. Et cette volonté vient de se matérialiser.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
HBO Max annonce la fin du partage pour le 23 octobre prochain
Au mois d'août dernier, HBO Max avait annoncé qu'il allait être très « agressif » dans sa chasse au partage de compte. Et ce n'était pas une parole en l'air, puisque les clients du service viennent de recevoir un mail leur indiquant une mise à jour des conditions d'utilisation, qui deviendra effective le 23 octobre prochain.
Après cette date, il ne sera plus possible de partager un compte avec quelqu'un en dehors de son « foyer ». Et le foyer est défini comme suit : « l'ensemble des appareils connectés à la même connexion Internet de la résidence principale et utilisés par les personnes qui y résident ». Autant dire que le périmètre est particulièrement réduit.
Quel impact sur les clients ?
À noter qu'à cette heure, il existe une faille à la nouvelle règle. En effet, les personnes ayant accès à HBO Max à travers un abonnement Canal+ sont soumis non pas à ces règles d'utilisation, mais à celles en vigueur du côté de la chaîne cryptée. Et celles-ci n'imposent pas (pour le moment), de telles restrictions.
On demande maintenant à voir si cette interdiction, qui suit celles de Netflix puis de Disney+, sera aussi productive que cela l'a été pour le leader mondial du secteur. Car après avoir imposé une telle mesure, Netflix a vu son nombre d'abonnés croître encore. Sera-ce le cas pour HBO Max ?