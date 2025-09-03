Canal+ est entrée en négociations exclusives pour acquérir 34% d'UGC, monument du cinéma français. L'objectif de la chaîne cryptée est d'en prendre les rênes complètes à l'horizon 2028.
C'est un rapprochement qui fait sens, entre deux acteurs qui se connaissent bien. Canal+, fort de ses près de 27 millions d'abonnés mondiaux, lorgne sur UGC et ses 55 cinémas qui drainent des millions de spectateurs annuels, dont le mythique Ciné Cité Les Halles à Paris – rien de moins que le cinéma le plus fréquenté de la planète. Une alliance qui pourrait redessiner le paysage audiovisuel français face aux géants du streaming.
UGC, bien plus qu'un réseau de salles prestigieux
L'acquisition de 34% du capital qui est en train d'être discutée n'est qu'une mise en bouche. UGC représente un trésor aux yeux du groupe Canal, avec 48 cinémas en France, et sept autres en Belgique, principalement des multiplexes urbains où se pressent les foules. Un positionnement premium qui joue dans le monde du cinéma.
Mais UGC, c'est aussi un catalogue qui fait rêver tout acteur français. On parle d'Amélie Poulain, phénomène culturel mondial, ou de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, machine à cash du box-office français portée par Christian Clavier. Côté petit écran, les HPI et Soleil Noir prouvent que le groupe sait aussi faire mouche sur le marché des séries, grâce à leur export à l'international.
L'opération permettrait à StudioCanal, le bras armé cinéma de Canal+, de grimper une marche supplémentaire. Car avec ses 200 films et 80 séries produits chaque année, auxquels on peut ajotuer les franchises Paddington et Bridget Jones, le studio dirigé par Anna Marsh deviendrait un mastodonte européen.
Une montée en puissance calculée de Canal+ jusqu'en 2028
Le calendrier négocié par Canal+ semble plutôt bien pensé. D'abord, la chaîne serait minoritaire au capital d'UFC, avant de devenir majoritaire dès 2028. La transition se ferait donc en douceur, ce qui pourrait satisfaire les équipes d'UGC, qui seront tentées d'exploiter les synergies.
Maxime Saada, le patron de Canal+, en tout cas emballé par la perspective d'une participation dans la société UGC. « Depuis sa création en 1984, Canal+ est le premier partenaire du cinéma français et européen. » Cette combinaison avec UGC, « un partenaire stratégique de longue date », rappelle le dirigeant, permettrait d'accélérer le développement tout en préservant les salles, essentielles selon lui.
Bien sûr, les instances représentatives du personnel devront être consultées, comme le veut la procédure. Mais au-delà des formalités, on comprend bien l'ambition ! créer un champion français du divertissement capable de rivaliser avec Netflix et Disney+, tout en préservant l'ADN du cinéma français.
