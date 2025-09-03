alsaco67

Les salles UGC sont toutes rentables en France ?

J’avais un abonnement illimité au Ciné Cité et souvent, je me forçais à aller voir des films inintéressants pour « rentabiliser » . Il faut dire que je ne suis pas trop client de films soporifiques ou qui racontent des histoires du quotidien dramatiques…

Les jeunes vont voir les films français ou leur préférence va vers les films de type Marvels ?