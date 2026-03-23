2026 sera l'année de tous les possibles pour Google Messages : l'application va bientôt se doter de fonctions réclamées depuis très longtemps par ses utilisateurs.
Google fourmille d'idée pour sa messagerie Google Messages. L'équipe en charge du développement de cet appli a récemment travaillé sur une option de partage de position en temps réel, sur une fonction de copie partielle des messages, sur la modification des suggestions avant envoi et bien plus encore. Mais sa feuille de route pour 2026 nous réserve encore bien des surprises.
Deux fonctions très attendues arrivent dans Google Messages
Après de longs mois de tests en bêta, Google s'est enfin décidé à lancer officiellement deux nouveautés particulièrement attendues sur Google Messages. La première concerne les mentions, déjà repérées en novembre 2025. Cette fonction permet de taguer un contact dans une conversation de groupe en utilisant le symbole « @ » : la personne mentionnée sera alors notifiée, et ce, même si elle a désactivé les alertes au sein de ces échanges. Il sera notamment possible de taguer plusieurs utilisateurs dans un seul message ou de modifier le nom du destinataire, si besoin est. À noter : l'option ne fonctionnera que si tous les membres du groupe ont activé le RCS.
L'autre nouveauté concerne l'arrivée d'un dossier Corbeille, une option repérée en début de mois. On rappelle qu'elle manquait cruellement à l'application et qu'il fallait jusqu'ici dire définitivement adieu à ses messages quand on les effaçait. Désormais, les échanges seront récupérables durant 30 jours. Le dossier sera disponible en cliquant sur votre photo de profil, dans le menu du compte, au dessus de la section « Spam ».
Ces deux options devraient être globalement disponibles dans les prochains jours.
Une feuille de route conséquente pour 2026
Google ne manquant pas d'imagination, bien d'autres nouveautés se profilent à l'horizon pour la messagerie :
- Apple et Google sont actuellement en train de collaborer pour mettre au point une option de chiffrement de bout en bout des messages RCS entre iPhone et Android ;
- Gemini Nano devrait bientôt être capable d'analyser et de détecter les arnaques sur certains modèles récents uniquement (Google Pixel 10 et Samsung Galaxy S26, notamment) ;
- Un historique des modifications RCS sera prochainement déployé dans la page Détails ;
- Un appui long sur une image ou sur un message permettra d'ouvrir un menu flottant proposant de nombreuses actions rapides.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
Une refonte des accusés de lecture est également en cours : ceux-ci seront bientôt présentés sous la forme de petits cercles disposés sous les bulles de messages et accompagnés d'un système de glissement permettant d'accéder aux horodatages.
Quelques-unes de ces améliorations sont d'ores et déjà visibles chez certains utilisateurs. Pour les autres, il faudra patienter un peu : les dates de déploiement global sont encore inconnues à ce jour.