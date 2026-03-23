TofVW

Ce serait bien aussi qu’ils améliorent la web-app PC, il y en a grandement besoin.

Shepard_Daillec: Shepard_Daillec: La possibilité de supprimer ce truc et de revenir au système classique de sms ou google ne vient pas fourrer son nez ?

Non merci, surtout pas. Je déteste Google, mais au moins grâce à eux mes potes n’ont plus aucun argument pour essayer de me forcer à installer Whatsapp.

EDIT : et en fait, si le RCS ne te plait pas, tu peux le désactiver hein.