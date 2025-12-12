On n'y croyait plus, mais Google a enfin annoncé ce que de nombreux utilisateurs réclamaient à cor et à cri : « Nous lançons aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité permettant de programmer l'envoi de messages dans Google Chat à une date ou une heure ultérieure. Cette fonctionnalité, très demandée, s'inscrit dans notre engagement à offrir une communication plus productive et fluide à nos utilisateurs. »