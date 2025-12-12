Il était temps ! Demandée par les utilisateurs depuis des siècles (enfin, peut-être pas depuis aussi longtemps que ça), la planification des messages est enfin possible dans Google Chat.
Le logiciel de communication Google Chat s'améliore lentement mais sûrement. Parmi les dernières évolutions déployées par Google, on compte notamment les appels audio instantanés, une migration facilitée depuis Microsoft Teams, une refonte de la version web et des échanges plus fluides avec l'app Google Meet. Mais une autre fonctionnalité, attendue depuis un bon bout de temps, s'apprête à leur voler la vedette : la planification de messages.
La planification des messages arrive dans Google Chat
On n'y croyait plus, mais Google a enfin annoncé ce que de nombreux utilisateurs réclamaient à cor et à cri : « Nous lançons aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité permettant de programmer l'envoi de messages dans Google Chat à une date ou une heure ultérieure. Cette fonctionnalité, très demandée, s'inscrit dans notre engagement à offrir une communication plus productive et fluide à nos utilisateurs. »
En rédigeant un message dans l'application, il sera possible, en cliquant sur une petite flèche descendante, disponible sur la droite du bouton d'envoi, de sélectionner une date et une heure d'envoi ultérieure. Vous pourrez planifier vos messages jusqu'à 120 jours à l'avance mais aussi modifier, reprogrammer ou annuler les envois, en appuyant sur une icône en forme de crayon.
À cheval sur l'ergonomie, Google indique également qu'« une bannière s'affiche au-dessus de la zone de rédaction si un utilisateur a programmé un message dans une conversation. »
Un déploiement progressif pour tous les utilisateurs
Quand pourrez-nous enfin accéder à cette nouvelle fonctionnalité et planifier vos messages ? Pour les domaines à déploiement rapide, la mise à jour a démarré hier et devrait prendre une quinzaine de jours pour être effective. Pour les autres domaines, il faudra faire preuve d'un peu plus de patience : le déploiement démarrera, en effet, le 2 janvier prochain et devrait s'achever deux semaines plus tard.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible par défaut chez tous les utilisateurs de Google Workspace, qu'ils possèdent un abonnement payant ou un simple compte personnel gratuit.