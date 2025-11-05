Google vient d'annoncer une amélioration conséquente pour l'interface de Google Chat. L'équipe a, en effet, mis au point un nouveau design plus pratique mais également plus ergonomique. Il comprend notamment « un panneau latéral permettant d'accéder au contenu partagé et de gérer les tâches sans quitter la conversation ». Ce dernier est « ajustable et peut être étendu en plein écran. » Cette nouveauté, qui devrait beaucoup plaire aux utilisateurs, sera déployée incessamment sous peu au sein de la version web de Google Chat.