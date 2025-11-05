Google vient de mettre à jour l'interface de son logiciel de messagerie Google Chat. L'objectif ? Faciliter l'accès aux outils au sein de cette messagerie et faire gagner un temps précieux aux utilisateurs.
Google Chat prend une place de plus en plus importante dans la suite Google Workspace. Cet outil de communication prend depuis peu en charge les messages échangés lors des réunions Google Meet, ce qui va considérablement améliorer le suivi post-réunion. Une autre nouveauté vient aussi de pointer le bout de son nez : un panneau latéral dont les options devraient faire gagner beaucoup de temps aux utilisateurs.
L'interface de Google Chat devient plus pratique
Google vient d'annoncer une amélioration conséquente pour l'interface de Google Chat. L'équipe a, en effet, mis au point un nouveau design plus pratique mais également plus ergonomique. Il comprend notamment « un panneau latéral permettant d'accéder au contenu partagé et de gérer les tâches sans quitter la conversation ». Ce dernier est « ajustable et peut être étendu en plein écran. » Cette nouveauté, qui devrait beaucoup plaire aux utilisateurs, sera déployée incessamment sous peu au sein de la version web de Google Chat.
La mise à jour intègre notamment plusieurs raccourcis, inclus dans l'entête du nouveau panneau latéral. Il sera possible d'accéder plus rapidement aux fichiers partagés, de créer et de gérer des tâches, d'accéder aux échanges en cours et d'y répondre, mais aussi d'afficher les conversations épinglées et les différents éléments partagés entre collaborateurs. Pour utiliser ces raccourcis, il suffira de cliquer sur les icônes prévues à cet effet.
- Intégration fluide avec Google Workspace
- Gestion efficace des discussions de groupe
- Fonctionnalités avancées pour les entreprises
Une fonction activée par défaut pour tous les utilisateurs
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Google a également expliqué que ce nouveau panneau latéral ne serait pas limité qu'aux utilisateurs payants. Il sera, en effet, activé par défaut pour « tous les clients Google Workspace, les abonnés individuels à Workspace et les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel. »
Alors quand pourra-t-on tester cette nouvelle interface ? Elle sera déployée d'ici le 7 novembre sur les domaines à déploiement rapide. Quant aux autres domaines, la mise à jour devrait démarrer le 11 novembre et sera effective sous une quinzaine de jours. Patience donc, si vous ne l'apercevez pas encore : cette nouvelle interface ne devrait pas tarder à arriver !