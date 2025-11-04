Vous en avez assez de ne pas pouvoir suivre vos conversations après une visioconférence Meet ? Google vient enfin de trouver une solution à ce problème.
L'application de visioconférence Google Meet s'est beaucoup améliorée ces derniers temps : options de maquillage virtuel, ajout d'un minuteur lors des appels, amélioration de la confidentialité et bien d'autres nouveautés sont arrivées sur la plateforme. Le suivi des discussions vient également d'être optimisé et les interactions vont devenir beaucoup plus fluides entre ce service et Google Chat. On vous explique.
Le suivi post-réunion amélioré dans Meet
Les visioconférences sont l'occasion d'échanger des informations et des documents précieux. Mais voilà, jusqu'à récemment, tous les commentaires, fichiers et liens échangés par les participants devenaient de l'histoire ancienne sitôt la réunion terminée. Bien conscient du problème, Google s'est retroussé les manches : la firme a annoncé hier que les « messages échangés pendant les réunions Google Meet seront gérés par Google Chat et disponibles dans celui-ci. »
Le lien entre Meet et Chat a, en effet, été considérablement renforcé : « cette nouveauté intègre la puissance de Google Chat à Meet, pour une expérience de messagerie plus riche pendant les réunions. ». Il sera désormais possible :
- De centraliser les échanges dans Chat et de retrouver facilement les messages et les fichiers envoyés lors des réunions ;
- De répondre aux messages avec des emojis et d'envoyer des images et des fichiers directement dans Google Meet ;
- D'envoyer des fichiers aux autres participants via Chat, afin que ces derniers restent disponibles dans Meet, et ce, « durant toute la durée de l'appel ».
Une fonction en déploiement progressif
Pensée pour booster la productivité des utilisateurs, cette nouvelle fonction sera disponible pour toutes les réunions éligibles planifiées dans Google Agenda. Pour plus de sécurité, Google a notamment prévu que « les participants externes n’auront accès à la conversation que pendant la durée de la réunion. Ils ne pourront ni participer à une conversation avant la réunion, ni consulter l’historique des conversations après celle-ci. »
On note que l'option sera uniquement disponible pour les utilisateurs payants de Google Workspace disposant des abonnements suivants : Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline Starter, Frontline Standard et Frontline Plus.
Le déploiement de cette nouveauté démarrera le 10 novembre prochain pour les domaines à déploiement rapide et devrait prendre un mois pour être effectif. Pour les autres, il commencera le 3 décembre et durera une quinzaine de jours.