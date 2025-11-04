Pensée pour booster la productivité des utilisateurs, cette nouvelle fonction sera disponible pour toutes les réunions éligibles planifiées dans Google Agenda. Pour plus de sécurité, Google a notamment prévu que « les participants externes n’auront accès à la conversation que pendant la durée de la réunion. Ils ne pourront ni participer à une conversation avant la réunion, ni consulter l’historique des conversations après celle-ci. »