Au détour d'un billet de blog publié en milieu de semaine, Google a annoncé le déploiement progressif d’un minuteur au sein de Google Meet. Cette nouvelle fonction permet d’ajouter un compte à rebours visible par tous les participants durant la réunion. Selon la configuration choisie, le contrôle de ce chronomètre pourra être réservé à l’hôte ou accessible à l’ensemble des participants.

La fonction est logée dans le menu « Outils de réunion », situé dans le coin inférieur droit de l’interface sur ordinateur. Pour l’instant, cette option n’est disponible que depuis la version web de Google Meet. Une alarme sonore peut être activée à la fin du décompte, bien qu’aucune option ne permette pour l’instant de clôturer automatiquement la réunion une fois le temps écoulé.