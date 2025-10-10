Les réunions interminables sur Google Meet pourraient bientôt appartenir au passé. Une nouvelle fonction intégrée permet désormais de chronométrer vos appels pour éviter les débordements.
Qui n'a jamais participé (ou animé) une réunion qui dépasse plus que de raison le temps qui était initialement fixé ? Pour remédier à cette problématique récurrente, le géant de Mountain View vient d'intégrer une fonctionnalité somme toute classique, mais presque révolutionnaire dans Google Meet : un minuteur. Celui-ci permettra aux participants de suivre l'écoulement du temps en direct, et ainsi accélérer le rythme des réunions.
Google Meet reçoit un minuteur pour éviter les débordements en réunion
Au détour d'un billet de blog publié en milieu de semaine, Google a annoncé le déploiement progressif d’un minuteur au sein de Google Meet. Cette nouvelle fonction permet d’ajouter un compte à rebours visible par tous les participants durant la réunion. Selon la configuration choisie, le contrôle de ce chronomètre pourra être réservé à l’hôte ou accessible à l’ensemble des participants.
La fonction est logée dans le menu « Outils de réunion », situé dans le coin inférieur droit de l’interface sur ordinateur. Pour l’instant, cette option n’est disponible que depuis la version web de Google Meet. Une alarme sonore peut être activée à la fin du décompte, bien qu’aucune option ne permette pour l’instant de clôturer automatiquement la réunion une fois le temps écoulé.
Une fonctionnalité proposée à tous les utilisateurs de Google Meet
Google annonce un déploiement échelonné sur quelques jours pour l'ensemble de ses utilisateurs Meet. La fonction concerne tous les types de comptes Google, y compris les comptes personnels gratuits. Pour les comptes Workspace, l'activation s'effectue par défaut sans intervention des administrateurs. Notez enfin que même si l'horloge atteint zéro, il ne semble pas y avoir d'option pour mettre fin aux réunions de manière automatique. Le minuteur agit donc simplement comme un rappel visuel et sonore, laissant aux participants la décision de clôturer ou non la réunion.
L'entreprise américaine avait par ailleurs indiqué dans son article de blog que le déploiement de la fonctionnalité avait démarré le 6 octobre et qu'il s'étalerait sur trois jours. Le minuteur devrait donc désormais être accessible à l'ensemble des utilisateurs.
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants