Google Messages évolue au fil de l'eau : la messagerie, qui inclut depuis peu les mentions dans les conversations de groupe, devrait bientôt faciliter des changements de carte SIM en les rendant plus fluides et permettre la modification des réponses suggérées. Une autre nouveauté devrait également ravir les utilisateurs : il sera bientôt possible de copier une partie du contenu d'un message. On vous explique.