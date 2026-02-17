C'est une option toute bête mais elle manquait cruellement : la copie partielle arrive bientôt sur Google Messages.
Google Messages évolue au fil de l'eau : la messagerie, qui inclut depuis peu les mentions dans les conversations de groupe, devrait bientôt faciliter des changements de carte SIM en les rendant plus fluides et permettre la modification des réponses suggérées. Une autre nouveauté devrait également ravir les utilisateurs : il sera bientôt possible de copier une partie du contenu d'un message. On vous explique.
La copie partielle en préparation dans Google Messages
Jusqu'à maintenant, Google Messages ne permettait de copier que des messages entiers. Il fallait, pour cela, faire un appui long sur le texte et cliquer ensuite sur l'icône dédiée, disponible en haut de l'écran à côté du bouton de suppression.
Si l'option était, bien sûr, utile, elle devenait rapidement frustrante pour ceux qui ne souhaitaient extraire qu'une portion de texte. Pour copier un lien, une adresse ou toute autre information disponible au sein d'un message, il fallait, en effet, ruser et coller, par exemple, le message dans une application de note. Une solution qui était, vous en conviendrez, loin d'être pratique.
Heureusement, Google semble avoir enfin entendu les doléances de ses utilisateurs : en analysant la version messages.android_20260212_01_RC00.phone.openbeta_dynamic de l'application Google Messages, l'équipe d'Android Authority a découvert une option permettant de sélectionner et de copier un bout de texte, et ce, qu'il s'agisse d'un SMS ou d'un message RCS.
Une fonctionnalité toujours en cours de test
En janvier dernier, Google avait commencé à déployer un nouveau menu contextuel, conçu pour un usage à une main. La nouvelle option de copie partielle se base sur cet outil, qui affiche l'intégralité du contenu d'un message après un appui long. On peut ainsi sélectionner facilement une portion de texte, la mettre en surbrillance puis cliquer sur le bouton « Copier ».
La copie partielle, attendue depuis longtemps par certains utilisateurs, devrait considérablement améliorer l'ergonomie de l'application Google Message. Quand sera-t-il possible d'accéder à cette nouveauté ? Impossible de le savoir pour le moment : la fonction est en cours de test et, même sur le canal bêta, elle n'a été proposée qu'à un petit nombre d'utilisateurs. Il faudra donc attendre que Google finisse ses essais pour espérer un déploiement global. Patience, patience…