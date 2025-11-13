Il semblerait toutefois que Google ait enfin décidé de remédier à la situation : la version 20251103_00_RC00 de son appli de messagerie intègre, en effet, les mentions dans les discussions de groupe. Si tous les utilisateurs n'y ont pas encore accès, ceux qui ont pu tester cette nouvelle fonctionnalité ont d'ores et déjà partagé leurs observations sur Reddit.