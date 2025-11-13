C'est une amélioration discrète, mais qui devrait changer beaucoup de choses : les mentions sont enfin en cours de test dans Google Messages.
Il n'y a pas de repos pour les braves et Google poursuit inlassablement ses efforts pour améliorer Messages. L'appli, récemment dotée d'une option « Supprimer pour tous », a bénéficié d'une mise à jour qui lui a permis de muscler sa protection anti-phishing. Elle a aussi étendu son système d'avertissement de contenu sensible le mois dernier.
Mais bien d'autres nouveautés sont dans les tuyaux : parmi elles, on trouve notamment les mentions, qui sont actuellement testées dans les discussions à plusieurs.
Les mentions débarquent enfin dans Google Messages
On le sait, les conversations de groupe peuvent vite partir dans tous les sens et il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Permettant d'attirer l'attention d'un participant précis, les mentions sont une fonctionnalité clé pour tous ceux qui souhaitent avoir un meilleur contrôle sur ces discussions. Mais jusqu'à récemment, l'option manquait encore cruellement dans Google Messages.
Il semblerait toutefois que Google ait enfin décidé de remédier à la situation : la version 20251103_00_RC00 de son appli de messagerie intègre, en effet, les mentions dans les discussions de groupe. Si tous les utilisateurs n'y ont pas encore accès, ceux qui ont pu tester cette nouvelle fonctionnalité ont d'ores et déjà partagé leurs observations sur Reddit.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
Une fonction pour l'heure disponible en version bêta
Alors comment fonctionnent les mentions dans Google Messages ? Sans surprise, il suffit de taper «@» pour accéder à la liste des participants qui peuvent être cités : les noms complets utilisés dans Google Contact sont alors disponibles dans l'outil et une phrase « Essayez de mentionner la personne pour attirer son attention » s'affiche notamment au-dessus du menu.
L'utilisateur a la possibilité de modifier le nom de la personne qu'il souhaite mentionner en ôtant, par exemple, son nom de famille et en ne conservant que son prénom. Google Messages précise également que les mentions pourront être utilisées même si le participant appelé a mis la discussion en sourdine : impossible donc, de manquer un message si on est mentionné dedans.
Cette option est, pour l'heure, accessible en version bêta et seuls quelques utilisateurs l'ont vu passer sur leurs smartphones. Google n'a pas encore communiqué sur le sujet : impossible donc de savoir quand cette nouveauté sera déployée globalement.