Saviez-vous qu'il était possible d'ajouter des titres à vos messages, comme pour les emails ? Lorsque vous démarrez une conversation, cliquez sur les trois petits points visibles en haut à droite de l'écran et cliquez sur « Afficher le champ de l'objet ». Vous pourrez ainsi donner un titre à une discussion et vous rappeler plus facilement de son contenu.