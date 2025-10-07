La mise à jour v25.39 des Services Play, qui a été déployée hier, inclut, en effet, une option permettant d'identifier les vidéos explicites : « Avec cette mise à jour, la fonctionnalité Avertissements de contenu sensible de Google Messages peut désormais détecter les médias nus explicites dans les vidéos partagées. » Tout comme pour les images, elle déclenche une analyse de contenus directement dans l'appareil, floute les éléments sensibles et alerte l'utilisateur. Les GIF ne sont, hélas, pas encore pris en compte.