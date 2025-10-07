Google Messages va bientôt parfaire sa protection contre les contenus sensibles avec une nouvelle fonction bien utile.
L'équipe Google travaille dur pour améliorer Google Messages sur vos smartphones : après avoir généralisé la fonction « Supprimer pour tous », elle a amélioré l'appareil photo du service, déployé l'édition de messages RCS sur les iPhone et inclus bien d'autres options. Ayant déjà ajouté dans l'app une protection contre les contenus explicites indésirables, la firme souhaite désormais aller encore plus loin pour protéger ses utilisateurs.
Google étend son système d'avertissement de contenu sensible
Google avait déjà travaillé cet été sur une fonctionnalité permettant d'alerter l'utilisateur en cas de réception de contenu sensible. Ce système, basé sur la fonctionnalité SafetyCore d'Android, est capable d'analyser les images et de détecter celles contenant de la nudité. Il floute automatiquement les contenus sensibles avant d'avertir l'utilisateur. Google semble désormais vouloir étendre cette protection au format vidéo.
La mise à jour v25.39 des Services Play, qui a été déployée hier, inclut, en effet, une option permettant d'identifier les vidéos explicites : « Avec cette mise à jour, la fonctionnalité Avertissements de contenu sensible de Google Messages peut désormais détecter les médias nus explicites dans les vidéos partagées. » Tout comme pour les images, elle déclenche une analyse de contenus directement dans l'appareil, floute les éléments sensibles et alerte l'utilisateur. Les GIF ne sont, hélas, pas encore pris en compte.
Une protection à activer côté utilisateur
L'option d'avertissements de contenu sensible n'est pas activée par défaut dans le service. Si elle vous intéresse, vous devrez :
- Lancer Google Messages ;
- Cliquer sur votre photo de profil en haut à droite de l'écran ;
- Appuyer sur « Paramètres de l'application Messages » puis sur « Protection et sécurité » ;
- Cliquer sur « Gérer les avertissements de contenu sensible » et activer l'option « Avertissements dans Google Messages ».
Une fois les avertissements de contenu sensible activés dans Google Messages, vous pourrez enfin dire adieu aux images et vidéos contenant de la nudité. Cette fonctionnalité est, pour l'heure, en cours de déploiement et pourrait ne pas être visible immédiatement sur vos smartphones. Les mises à jour Service Play, peuvent, en effet, prendre un peu de temps pour être effectives. Patience donc, si vous n'y accédez pas encore.