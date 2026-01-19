Pourquoi cette évolution ? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucun moyen de modifier les réponses suggérées de Google Messages. L'utilisateur avait juste la possibilité de désactiver cette option en se rendant dans les paramètres de l'application. En conservant cette fonction, on ouvrait malheureusement la porte aux faux pas : qui n'a pas déjà cliqué par erreur sur une réponse suggérée ?