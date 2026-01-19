Il est actuellement impossible de modifier les réponses suggérées de Google Messages. Mais Google semble enfin avoir trouvé une solution à ce problème…
Google Messages enchaîne les innovations : changement de carte SIM simplifié, accès aux fichiers multimédias amélioré, arrivée des mentions dans les conversations de groupe, nouvelles fonctionnalités anti-phishing et bien d'autres nouveautés ont récemment enrichi cette messagerie. La dernière évolution en date ? Un bouton qui devrait éviter l'envoi précipité des réponses suggérées. On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.
Les réponses suggérées s'améliorent dans Google Messages
Vous savez déjà que Google Messages suggère de courtes réponses, parfois agrémentées d'emojis, à ses utilisateurs. Appelées « Smart Reply », ces réponses intelligentes sont une aide précieuse lorsqu'on veut répondre rapidement à un message. Elles ont cependant un défaut majeur : quand on clique dessus, elles sont automatiquement envoyées et il est impossible de les modifier.
Il semblerait que Google ait eu quelques retours à ce sujet puisque la firme a enfin décidé de permettre la modification de ces réponses. En analysant la version bêta n° 20260113_01_RC00 de l'application, l'équipe de 9To5Google a, en effet, remarqué la présence d'une nouvelle option qui supprime l'envoi instantané des réponses intelligentes et le remplace par une possibilité d'édition.
En sélectionnant la fonction « Appuyer pour modifier », l'utilisateur voit la réponse apparaître dans son champ de rédaction. Il ne lui reste plus qu'à faire les améliorations souhaitées en brouillon avant de cliquer sur le bouton d'envoi.
Une option encore en préparation
Pourquoi cette évolution ? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucun moyen de modifier les réponses suggérées de Google Messages. L'utilisateur avait juste la possibilité de désactiver cette option en se rendant dans les paramètres de l'application. En conservant cette fonction, on ouvrait malheureusement la porte aux faux pas : qui n'a pas déjà cliqué par erreur sur une réponse suggérée ?
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
Pour l'instant, cette option n'est visible qu'en version bêta. Google n'ayant pas communiqué sur le sujet, on ne sait pas s'il s'agit là de son comportement définitif ou si d'autres améliorations sont prévues. Impossible également de savoir quand il sera possible d'accéder à cette fonctionnalité.
Patience, donc.