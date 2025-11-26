Une nouvelle option vient de pointer le bout de son nez dans la version bêta de Google Messages. Elle devrait permettre aux fichiers multimédia de s'ouvrir bien plus vite.
Google bichonne Google Messages et des mises à jour sont régulièrement déployées sur cette application : protection contre les contenus sensibles, garde-fous pour faire face au phishing, arrivée des mentions dans les conversations de groupe et bien d'autres. L'équipe est également en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui devrait faire gagner un peu de temps aux utilisateurs.
L'accès aux fichiers multimédia, bientôt simplifié dans Google Messages
Vous avez sûrement vu passer, en téléchargeant une image depuis Google Messages, la notification suivante : « Photo enregistrée dans les fichiers multimédia ». Pour visionner le fichier hors de l'app, il fallait aller le chercher dans la galerie du smartphone, ce qui était loin d'être pratique. Mais les choses vont peut-être bientôt changer : Android Auhority vient de repérer une petite amélioration dans le service.
Les développeurs Google ont, en effet, inclus une nouvelle option bien utile dans la version messages.android_20251121_00_RC01.phone.openbeta_dynamic de l'application : lorsque l'utilisateur téléchargera un fichier, Messages lui proposera de l'ouvrir et partagera la liste de tous les services compatibles. Il n'y aura plus qu'à faire son choix.
Cette nouveauté tout bête devrait faire gagner un temps précieux à tous ceux qui souhaitent ouvrir leurs images et vidéos dans un autre service ou s'informer sur leurs fichiers, en regardant les métadonnées, par exemple.
Des améliorations mineures aussi prévues pour l'interface
La version bêta de l'application apporte également quelques nouveautés concernant l'interface. Quand on envoie des messages, une icône « + » permet d'accéder à des outils supplémentaires (galerie, appareil photo, GIF, stickers et bien d'autres ». L'équipe a déplacé la fonction « Localisation » présente dans ce menu en fin de liste. Elle l'a renommée « One-Time Location » (« Localisation Ponctuelle » en français) pour plus de précision : cette option ne partage, en effet, pas la position en temps réel mais une position à un temps T.
Une autre modification mineure a également été remarquée : le bouton Gemini disponible sur l'écran d'accueil de Google Messages a été agrandi et fait désormais la même taille que le bouton permettant de rédiger de nouveaux messages. Un petit changement qui en dit long sur les ambitions de Google pour son IA.
Google n'ayant pas communiqué sur ces améliorations, il est impossible, pour l'heure de savoir quand elles seront déployées de façon plus large. Patience, donc…
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.