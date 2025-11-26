La version bêta de l'application apporte également quelques nouveautés concernant l'interface. Quand on envoie des messages, une icône « + » permet d'accéder à des outils supplémentaires (galerie, appareil photo, GIF, stickers et bien d'autres ». L'équipe a déplacé la fonction « Localisation » présente dans ce menu en fin de liste. Elle l'a renommée « One-Time Location » (« Localisation Ponctuelle » en français) pour plus de précision : cette option ne partage, en effet, pas la position en temps réel mais une position à un temps T.