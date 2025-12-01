Vous utilisez Google Messages et souhaitez changer de carte SIM plus rapidement lors de la rédaction de vos SMS ? Google a pensé à vous.
Google Messages s'est beaucoup perfectionné : protection contre les contenus sensibles, optimisation des fonctions de sécurité, ajout de mentions dans les discussions de groupe et bien d'autres nouveautés ont été déployées récemment. L'équipe en charge du développement de cette app souhaite aussi améliorer la gestion de lignes multiples au sein de cette messagerie. On vous explique.
Le changement de carte SIM bientôt simplifié dans Google Messages ?
Si vous utilisez deux lignes sur votre portable, vous avez sans doute remarqué que changer de carte SIM dans Google Messages est loin d'être simple. En février dernier, l'option a été déplacée dans la page dédiée aux informations du contact et le processus était devenu bien plus complexe. Mais tout cela devrait bientôt changer.
L'utilisateur Zack L. a, en effet, remarqué une modification de taille dans la version bêta de l'application (messages.android_20251121_00_RC01.phone_samsung_openbeta_dynamic). Désormais, il suffit d'appuyer dans le champ de rédaction de messages pour voir apparaître une option « Changer de carte SIM » permettant de passer d'une ligne à une autre ligne.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
Une option encore perfectible
Comme on le voit dans la vidéo partagée par l'équipe Android Authority, la nouveauté permet d'accéder plus rapidement à la page qui liste les informations d'un contact. On peut ensuite, cliquer sur le bouton de changement de ligne, sélectionner la bonne carte SIM et revenir en arrière. Cela fait, toutefois, encore beaucoup d'étapes à suivre et l'on aurait préféré que l'option disponible dans le champ de rédaction de messages permette directement d'effectuer la modification.
Cependant, la fonction est encore cours de test et Google pourrait bien décider, en fin de compte, de la simplifier pour éviter une multiplication de clics et d'écrans. Pour l'instant, le géant de la Tech n'a pas communiqué sur l'avancée de ce projet et il est impossible de savoir quel sera le comportement final de cette option. On ne sait pas non plus si ou quand elle sera déployée à l'échelle mondiale.
Il faudra donc garder l'œil ouvert pour savoir comment évoluera cette fonctionnalité et quand elle sera finalement accessible.