Cependant, la fonction est encore cours de test et Google pourrait bien décider, en fin de compte, de la simplifier pour éviter une multiplication de clics et d'écrans. Pour l'instant, le géant de la Tech n'a pas communiqué sur l'avancée de ce projet et il est impossible de savoir quel sera le comportement final de cette option. On ne sait pas non plus si ou quand elle sera déployée à l'échelle mondiale.