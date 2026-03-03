Google teste une nouvelle fonction qui va vous permettre de récupérer une conversation un peu trop vite effacée, et ce, durant plusieurs jours.
Supprimer un SMS par erreur est une mésaventure courante… et jusqu’ici irréversible dans Google Messages. Si vous avez, par malheur, appuyé un peu trop vite sur le bouton « Effacer », le message ou la conversation sont détruits à jamais. Cela peut être embêtant si l'un des messages contenait une information importante, comme la date et l'heure d'un rendez-vous, ou la liste de cadeaux d'anniversaire de votre ami. Mais cela pourrait bientôt changer. La dernière version bêta de l’application introduit une nouvelle fonction « Corbeille » qui offre un délai de grâce avant la suppression définitive des conversations.
Une corbeille s'ajoute à Google Messages pour récupérer vos messages supprimés
Dans la version bêta v20260227 de Google Messages, l’option « Supprimer » laisse place à « Corbeille ». Concrètement, lorsqu’un utilisateur efface une ou plusieurs conversations, celles-ci ne sont plus supprimées immédiatement : elles sont déplacées dans un espace dédié, et récupérables si besoin.
Les discussions placées dans la corbeille y restent pendant 30 jours avant d’être effacées une fois pour toutes. Une bannière rappelle d’ailleurs cette durée de conservation dans l’interface.
Depuis cette section, accessible via le sélecteur de compte, il est possible de:
- Restaurer toutes les conversations supprimées,
- Supprimer définitivement l’ensemble des chats,
- Restaurer ou effacer individuellement certaines discussions.
Vous avez 30 jours pour les récupérer, avant un effacement définitif
Google a remplacé l’option « Supprimer » par « Corbeille » à plusieurs endroits dans l’application. Que ce soit via un appui long sur une conversation ou via le menu à trois points à l’intérieur d’un chat, la suppression devient désormais une opération en deux étapes.
Même les gestes de balayage pour effacer un message adoptent cette nouvelle terminologie. Résultat : il n’est plus possible de supprimer définitivement une conversation en un seul geste.
Ce changement apporte une sécurité bienvenue pour éviter les suppressions accidentelles. En revanche, certains utilisateurs pourraient regretter l’absence d’option pour effacer immédiatement un chat sans passer par la corbeille. C'est une action supplémentaire à réaliser, même si l'on est bien sûr de vouloir supprimer un message sans intérêt, ou un spam. Google privilégie ici un filet de sécurité, au cas où vous iriez un peu trop vite pour supprimer une conversation.
La fonctionnalité est en cours de déploiement auprès de certains utilisateurs de la version bêta. Un lancement plus large devrait suivre dans les prochaines semaines, et comme toujours avec Google, impossible de savoir quand cela arrivera dans une mouture finale. Il faudra surveiller les notes de version dans le Play Store pour savoir quand celle-ci sera bien disponible sur votre smartphone, ainsi que d'autres options comme le partage de position ou les réponses suggérées, elles aussi en cours de test.
