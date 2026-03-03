Google a remplacé l’option « Supprimer » par « Corbeille » à plusieurs endroits dans l’application. Que ce soit via un appui long sur une conversation ou via le menu à trois points à l’intérieur d’un chat, la suppression devient désormais une opération en deux étapes.

Même les gestes de balayage pour effacer un message adoptent cette nouvelle terminologie. Résultat : il n’est plus possible de supprimer définitivement une conversation en un seul geste.

Ce changement apporte une sécurité bienvenue pour éviter les suppressions accidentelles. En revanche, certains utilisateurs pourraient regretter l’absence d’option pour effacer immédiatement un chat sans passer par la corbeille. C'est une action supplémentaire à réaliser, même si l'on est bien sûr de vouloir supprimer un message sans intérêt, ou un spam. Google privilégie ici un filet de sécurité, au cas où vous iriez un peu trop vite pour supprimer une conversation.

La fonctionnalité est en cours de déploiement auprès de certains utilisateurs de la version bêta. Un lancement plus large devrait suivre dans les prochaines semaines, et comme toujours avec Google, impossible de savoir quand cela arrivera dans une mouture finale. Il faudra surveiller les notes de version dans le Play Store pour savoir quand celle-ci sera bien disponible sur votre smartphone, ainsi que d'autres options comme le partage de position ou les réponses suggérées, elles aussi en cours de test.