Google s'apprête à déployer une fonctionnalité de partage de position en temps réel. Nous vous dévoilons son fonctionnement en avant-première.
Google Messages a considérablement évolué ces temps-ci : la galerie a bénéficié d'une refonte, les réponses suggérées peuvent désormais être modifiées, une option pour changer plus rapidement de carte SIM est en cours de test et bien d'autres fonctionnalités sont dans les tuyaux. La messagerie devrait également être dotée d'une nouvelle option utile : le partage de position en temps réel.
Le partage de position en temps réel arrive sur Google Messages
Jusqu'à aujourd'hui, l'utilisateur qui souhaitait dévoiler sa localisation à son interlocuteur dans Google Messages ne pouvait partager qu'une position fixe à un temps T. Mais cela devrait bientôt évoluer : en analysant la version messages.android_20260220_01_RC00.phone.openbeta_dynamic de l'application, nos confrères d'Android Authority ont découvert une option permettant le partage de position en temps réel.
Cela fait un petit temps que Google semblait travailler sur cette fonction. En effet, en novembre dernier, quelques indices visibles dans une version bêta de l'outil permettaient déjà de supposer que le partage de position allait être modifié : la fonction « Localisation » avait été renommée « Localisation ponctuelle ».
Comment fonctionne cette nouvelle option ?
Dans les faits, comment fonctionnera le partage de position en temps réel dans Google Messages ? Il suffira :
- De cliquer sur le bouton « + », visible à droite du champ où l'on tape les messages ;
- D'appuyer sur le bouton « Localisation en temps-réel » ;
- D'autoriser, si ce n'est pas déjà fait, l'appli à accéder à votre position ;
- De sélectionner une durée de partage et d'appuyer sur le bouton d'envoi.
Le destinataire recevra alors un lien contenant l'emplacement de l'utilisateur (à consulter dans l'app ou via un navigateur web), et ce, même sans avoir activé la localisation en direct sur son mobile. Du côté de l'expéditeur, une bannière apparaîtra en haut de l'écran et affichera le décompte du temps de partage. Il sera possible, en appuyant dessus, de stopper le partage.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
On remarque que cette fonction améliorée permet notamment de limiter la durée du partage de position : on peut choisir entre 1 heure, 1 jour ou une durée personnalisée. Ces options sont, bien sûr, présentes pour offrir une couche de sécurité supplémentaire à l'utilisateur, ce qui est appréciable.
Pour l'heure, impossible de connaître la date de déploiement de cette nouvelle fonctionnalité. Il faudra donc patienter un peu pour en savoir plus.