MisterDams

Ben par exemple, quand un ami vient me récupérer pour covoiturer, il peut tout à fait se contenter de me dit « je pars ». Sauf que la durée de son trajet peut largement varier (de 5 à plus de 15 minutes, vive la ville). Pour peu qu’il ait un arrêt à faire en route (remettre du carburant…), ça rajoute une nouvelle incertitude de 5-10 minutes suivant la file d’attente, etc.

Plutôt que d’utiliser son appareil au volant, il m’envoie son partage temps réel pendant 1h, et ça me permet de savoir à quel moment aller en bas pour partir. Je n’attends pas 15min sur le bord de la route sous la pluie dans le froid, il ne m’attend pas 5 minutes en bas en double file. C’est pas indispensable, mais c’est pratique.

Je sais que certains parents l’utilisent aussi pour s’assurer que leur enfant n’a pas eu de problème sur le trajet (utilisation d’un scooter, zone mal fréquentée, trajet inhabituel ou complexe, etc.) sans pour autant leur imposer la géolocalisation permanente. Ici encore, il y a des alternatives, mais c’est pratique.