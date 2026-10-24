Ce n’est pas la première fois que YouTube s’attaque à cette fonctionnalité historique. En novembre 2021, la plateforme avait déjà supprimé l’affichage public du nombre de dislikes, invoquant notamment la volonté de mieux protéger les créateurs contre les campagnes de harcèlement. Le compteur reste accessible aux vidéastes dans leurs statistiques, mais les spectateurs ne peuvent plus connaître (officiellement du moins) le total des pouces rouges.