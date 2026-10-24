Après avoir masqué le compteur de pouces rouges en 2021, puis écarté le bouton « Je n’aime pas » des Shorts, YouTube s’attaque désormais aux vidéos classiques. La plateforme teste une nouvelle interface qui relègue cette fonction dans un menu secondaire.
Sur YouTube, comme dans la Rome antique, mieux vaut visiblement avoir le pouce levé. Plusieurs utilisateurs ont récemment constaté que le bouton « Je n’aime pas » (ou Dislike), habituellement placé sous le lecteur vidéo à côté de son pendant positif, avait changé de place. Dissimulé dans un menu accessible via les trois petits points, il nécessite une manipulation supplémentaire pour signaler son désaccord/son mécontentement.
YouTube éloigne encore un peu plus le pouce rouge
Repérée par plusieurs internautes et rapportée notamment par The Verge, cette modification semble encore limitée à une partie des utilisateurs. Mais elle s’inscrit dans une évolution de fond, puisque depuis plusieurs années maintenant, Google réduit progressivement la visibilité du dislike sur sa plateforme.
Concrètement, le bouton « J’aime » reste bien visible sous la vidéo, tandis que son équivalent négatif disparaît de l’interface principale. Pour le retrouver, il faut ouvrir le menu supplémentaire et sélectionner l’option correspondante.
Une différence qui peut sembler anodine, mais en ajoutant une étape, YouTube rend mécaniquement le geste moins immédiat, moins « facile », risquant ainsi de réduire le nombre de réactions négatives enregistrées. Et c’est sans doute là le but recherché.
Difficile, toutefois, d’y voir pour l’instant une suppression définitive, puisque l’expérimentation ne concerne que certains comptes, ce qui laisse penser à une expérimentation de l’interface, Google n’ayant pas confirmé que ce changement sera généralisé.
Une stratégie engagée depuis 2021
Ce n’est pas la première fois que YouTube s’attaque à cette fonctionnalité historique. En novembre 2021, la plateforme avait déjà supprimé l’affichage public du nombre de dislikes, invoquant notamment la volonté de mieux protéger les créateurs contre les campagnes de harcèlement. Le compteur reste accessible aux vidéastes dans leurs statistiques, mais les spectateurs ne peuvent plus connaître (officiellement du moins) le total des pouces rouges.
Plus récemment, ce sont les (très chronophages) Shorts qui ont servi de terrain d’expérimentation. Fin 2025, YouTube commençait à retirer cette commande de son interface dédiée à ces formats verticaux ultra addictifs, en orientant les utilisateurs vers d’autres options.
Au-delà des réactions de principe, le dislike conserve une utilité concrète. Lorsqu’un internaute cherche un tutoriel informatique, une solution à un problème technique, le résumé d’un évènement sportif ou un avis sur un produit, les retours négatifs peuvent l’aider à repérer et à signaler une vidéo peu convaincante voire trompeuse, ou encore des explications erronées.
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