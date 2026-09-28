YouTube reconnaît un bug sur son application mobile Android et iOS, où des miniatures de vidéos disparaissent des flux Accueil, Abonnements et Profil, remplacées par des cases vides. Une solution temporaire est déjà évoquée en attendant un correctif.
YouTube a reconnu dimanche un bug d'affichage sur son application mobile en indiquant à ses utilisateurs et créateurs de contenus que, dans plusieurs flux, les miniatures de vidéos laissent place à des cases vides. Si vous avez eu l'impression de faire défiler un album photo dont on aurait arraché les clichés, votre téléphone n'a donc rien à se reprocher. La plateforme a classé le phénomène parmi ses « problèmes connus », et une solution de fortune circule déjà, en attendant un correctif qui, lui, se fait forcément désirer.
Un bug YouTube qui fait le vide dans vos flux
L'annonce a été faite par un community manager de la Team YouTube, sur le forum d'aide officiel de la plateforme. Trois flux du service vidéo sont concernés : Accueil, Abonnements et Profil. Le souci est large, puisqu'il frappe aussi bien l'application Android que sa cousine iOS. YouTube précise bien que le problème concerne spécifiquement l'application mobile.
Comment se manifeste ce fameux bug ? D'après YouTube, l'interface se charge normalement. Les barres de navigation sont en place, les icônes répondent présent. C'est en faisant défiler l'écran que les choses se gâtent. Des rectangles gris, des blancs ou des aplats noirs apparaissent là où devraient s'afficher les miniatures des vidéos. Les posts et les Shorts ne sont pas épargnés non plus.
Il est pour l'heure difficile de mesurer l'ampleur exacte de la panne, car YouTube ne livre aucun chiffre. Mais moins d'une journée après la publication, 160 internautes avaient déjà cliqué sur « J'ai la même question ». Ce compteur ne reflète sans doute qu'une petite fraction des personnes touchées, puisque la plupart ne mettent jamais les pieds sur le forum. Notez toutefois que si vous disposez d'une chaîne YouTube, un message devrait apparaître depuis votre page d'accueil, le Tableau de bord, sous le nom de « Problèmes connus sur YouTube », ce que nous avons pu constater.
Miniatures YouTube absentes : le bon réflexe en attendant le correctif
Pour contourner le problème, YouTube relaie une piste venue de ses propres utilisateurs. Ils sont plusieurs à suggérer de mettre à jour l'application vers sa dernière version, via le Play Store ou l'App Store. Certains témoignages font état de miniatures qui reprendraient alors leur place. La plateforme parle elle-même de solution temporaire, en attendant, évidemment, un vrai correctif. La manipulation ne prend qu'un instant. Elle mérite d'être tentée avant toute autre chose.
Sous l'annonce faite par l'équipe de YouTube, chacun y va de sa théorie. Un internaute soupçonne les miniatures aux dimensions, disons, exotiques, éloignées du classique 1280 × 720 pixels au format 16:9. Selon lui, une évolution de l'affichage mobile aurait pu mettre au jour des défauts de mise en page jusqu'ici invisibles. Il ne s'agit vraiment que d'une hypothèse, puisque le bug touche aussi les posts et les Shorts, et YouTube ne l'a pas reprise à son compte.
YouTube assure travailler au retour à la normale et promet de tenir son fil de discussion à jour.