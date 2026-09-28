YouTube a reconnu dimanche un bug d'affichage sur son application mobile en indiquant à ses utilisateurs et créateurs de contenus que, dans plusieurs flux, les miniatures de vidéos laissent place à des cases vides. Si vous avez eu l'impression de faire défiler un album photo dont on aurait arraché les clichés, votre téléphone n'a donc rien à se reprocher. La plateforme a classé le phénomène parmi ses « problèmes connus », et une solution de fortune circule déjà, en attendant un correctif qui, lui, se fait forcément désirer.