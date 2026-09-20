Depuis avril, un problème d'affichage perturbe la lecture de vidéos sur l'application Android. Plusieurs mois après les premiers signalements, les recommandations continuent de masquer des éléments essentiels de l'interface.
Sur Android, regarder une vidéo YouTube en mode paysage peut réserver une mauvaise surprise. Des recommandations viennent parfois recouvrir le bas de l'écran, masquant une partie des commandes de lecture et compliquant la navigation dans la vidéo. Le problème est signalé depuis plusieurs mois et continue pourtant de toucher certains utilisateurs.
YouTube : un bug d'affichage vient gêner la lecture en plein écran sur Android
C’est un petit détail à l’écran, mais il peut rapidement devenir pénible. Sur l’application YouTube pour Android, certains utilisateurs voient les suggestions de vidéos s’afficher par-dessus le bas de l’écran lorsqu’une vidéo est regardée en plein écran, en mode paysage.
Le chevauchement ne masque pas seulement une partie de l’image. La barre de progression se retrouve elle aussi recouverte, empêchant de déplacer librement le curseur pour revenir à un passage précis de la vidéo. Cette manipulation permet simplement de déplacer le curseur sur la barre de progression pour retrouver rapidement une scène ou une information précise dans la vidéo.
Le problème touche également le minuteur affiché à l’écran, lui aussi susceptible de disparaître derrière les recommandations. Résultat : lorsqu’un utilisateur souhaite se repérer précisément dans une vidéo, plusieurs éléments utiles de l’interface deviennent difficiles à consulter.
Quelques contournements en attendant un correctif
Pour rappel, les premiers signalements remontent au mois d’avril. Sur Reddit, un utilisateur avait alors partagé une capture d’écran montrant clairement le problème. Depuis, d’autres utilisateurs ont continué à faire état du même dysfonctionnement. Plus récemment, une plainte publiée sur le forum de la communauté YouTube a notamment reçu une réponse indiquant plusieurs manipulations susceptibles de résoudre temporairement le problème.
La première recommandation consiste à fermer puis rouvrir l’application et à vérifier qu’elle est bien à jour. Il est également conseillé de faire passer l’affichage du mode paysage au mode portrait pendant la lecture, avant de revenir au paysage. Si cela ne suffit pas, les utilisateurs peuvent ensuite vérifier si le problème apparaît uniquement avec certaines catégories de vidéos. Une autre possibilité consiste également à abandonner momentanément l’application Android et à accéder à YouTube depuis le navigateur mobile.
Enfin, YouTube permet de transmettre directement un signalement depuis Profil > Paramètres > Envoyer des commentaires. Une capture d’écran montrant le chevauchement peut être ajoutée afin de documenter plus précisément le problème.
Pour les utilisateurs concernés, il faudra donc, pour l’instant, composer avec ces quelques solutions de contournement.