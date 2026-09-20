C’est un petit détail à l’écran, mais il peut rapidement devenir pénible. Sur l’application YouTube pour Android, certains utilisateurs voient les suggestions de vidéos s’afficher par-dessus le bas de l’écran lorsqu’une vidéo est regardée en plein écran, en mode paysage.

Le chevauchement ne masque pas seulement une partie de l’image. La barre de progression se retrouve elle aussi recouverte, empêchant de déplacer librement le curseur pour revenir à un passage précis de la vidéo. Cette manipulation permet simplement de déplacer le curseur sur la barre de progression pour retrouver rapidement une scène ou une information précise dans la vidéo.

Le problème touche également le minuteur affiché à l’écran, lui aussi susceptible de disparaître derrière les recommandations. Résultat : lorsqu’un utilisateur souhaite se repérer précisément dans une vidéo, plusieurs éléments utiles de l’interface deviennent difficiles à consulter.