Vous aimez diffuser du contenu YouTube sur grand écran ? Le bouton « Caster » est, depuis peu, aux abonnés absents pour certains utilisateurs…
Les développeurs de YouTube ne chôment pas : ils ont récemment ressuscité la messagerie directe sur la plateforme, renforcé les mesures de contrôle parental, lancé de nouvelles fonctions IA pour transformer les Shorts et bien plus encore. Mais un bug semble avoir échappé à leur vigilance : de plus en plus d'utilisateurs s'inquiètent de la disparition de la fonction permettant de caster des contenus.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
Un bug supprime le bouton "Caster" sur l'app YouTube
Cela fait bien longtemps que YouTube permet à ses utilisateurs de diffuser leurs vidéos sur grand écran : il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton « Caster » qui se trouve, sur l'app mobile, en haut de l'écran d'accueil. Seulement voilà : depuis quelques jours, sur Reddit, de nombreux utilisateurs se plaignent de la disparition de cette fonctionnalité très pratique.
L'utilisateur Even_Inevitable7191 a notamment expliqué en détail le problème : « Je viens de remarquer que mon bouton Cast sur mon application mobile a tout simplement disparu. Je ne trouve aucun paramètre pour l'activer, j'ai vérifié que l'application avait les autorisations activées, j'ai forcé l'arrêt de l'application puis je l'ai redémarrée, j'ai éteint et rallumé le wifi sur mon téléphone, redémarré mon téléphone, etc., mais rien ne l'a fait revenir. »
Le bug touche, pour l'instant, uniquement les appareils Android : les versions iOS et iPadOS ne semblent pas affectées. Pour certaines personnes, le bouton semble avoir disparu de la page d'accueil mais reste toujours visible dans le lecteur vidéo.
Quelques solutions de fortune existent
En attendant que l'équipe de YouTube se manifeste, les utilisateurs ont tenté comme ils le pouvaient de résoudre le problème : certains ont remarqué que désinstaller et réinstaller l'application mobile permettait de faire réapparaître pour un bref laps de temps l'option.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
Mais deux méthodes semblent vraiment faire leurs preuves pour le moment, si l'on en croit les membres de Reddit :
- Effacer le cache et les données de l'application, en se rendant dans les paramètres du téléphone, dans « Applications » > « YouTube » > « Stockage ».
- Supprimer la dernière mise à jour de l'outil (21.11.483) en désinstallant l'appli depuis le Google Play Store et installer une ancienne version de l'application, via un site de type APK Mirror.
Le mieux est toutefois d'attendre une solution officielle : le bug ayant été remonté à l'équipe de YouTube, un correctif devrait probablement être déployé dans les prochains jours. Affaire à suivre…