Les développeurs de YouTube ne chôment pas : ils ont récemment ressuscité la messagerie directe sur la plateforme, renforcé les mesures de contrôle parental, lancé de nouvelles fonctions IA pour transformer les Shorts et bien plus encore. Mais un bug semble avoir échappé à leur vigilance : de plus en plus d'utilisateurs s'inquiètent de la disparition de la fonction permettant de caster des contenus.