Un bug affecte YouTube Studio depuis plusieurs jours. Les créateurs ne peuvent plus, pour certains, importer de vidéos depuis leur ordinateur, et restent bloqués à l'étape « Vérifications ». La plateforme a pris la parole.
Depuis quelques jours, sur YouTube Studio, de nombreux créateurs de contenus ont la désagréable surprise de voir leur vidéo refuser de passer l'étape des vérifications. La fenêtre d'importation se fige, ou ne répond tout simplement plus. YouTube a officiellement confirmé le bug, qui n'est pour le moment pas corrigé. La plateforme vidéo de Google propose un plan B.
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Importation impossible sur YouTube Studio, ce que l'on sait
Mercredi 25 mars, YouTube a enfin communiqué sur ce problème que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir rencontré. Lancer une importation depuis YouTube Studio sur ordinateur mène droit dans le mur. Le processus s'arrête net à l'étape « Vérifications », la boîte de dialogue apparaît grisée ou ne répond plus, ce qui laisse les créateurs face à une interface aussi réactive qu'une page blanche.
C'est Wayne, community manager de la TeamYouTube, qui a pris la parole sur le forum officiel pour confirmer le dysfonctionnement. Il précise que le bug touche principalement la version desktop de YouTube Studio, et que le mobile, lui, est épargné. Une précision utile, puisque c'est justement là que réside la solution.
Mettre en ligne une vidéo depuis son téléphone, une solution provisoire, mais efficace
Figurez-vous donc que YouTube recommande de passer provisoirement par l'application YouTube ou l'application YouTube Studio sur téléphone portable pour mettre ses vidéos en ligne et gérer leur visibilité. C'est moins confortable que le bureau, on vous l'accorde, mais c'est suffisant pour ne pas rater une publication prévue.
Sur le forum YouTube, des dizaines de créateurs avaient déjà signalé le problème au moment de la publication. Mais ils seraient très nombreux à être touchés. Nous avons rencontré le problème sur notre chaîne Clubic il y a quelques jours, même chose sur celle de votre serviteur.
YouTube promet une mise à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles, sans donner de délai précis. La transparence est là ; l'impatience, aussi.