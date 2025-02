Pendant des mois, une faille de sécurité a exposé les adresses e-mail des utilisateurs et utilisatrices de YouTube. Découverte par les chercheurs en cybersécurité Brutecat et Nathan, elle permettait, en combinant deux API de Google, d’obtenir l’identifiant unique (Gaia ID) d’un compte YouTube et de le convertir en adresse e-mail. Un vrai problème pour celles et ceux qui tiennent à préserver leur anonymat sur la plateforme. Google vient enfin de déployer un correctif, mais il aura fallu attendre plus longtemps que de raison.