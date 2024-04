YouTube : quand le FBI cherche à piéger des suspects... En leur suggérant des vidéos !

Les groupes utilisant Internet pour effectuer des actions illégales sont nombreux. Ils sont souvent difficiles à traquer, les membres œuvrant parfois à grande distance les uns des autres et utilisant de nombreux outils pour couvrir leurs traces. Les autorités demandent des relevés et des ordonnances afin d'avoir accès à certaines informations, mais c'est loin d'être évident. De plus, la position des acteurs du web est parfois ambiguë. Nouvel exemple avec cette enquête menée par le FBI.