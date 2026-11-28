Jean Massiet refuse d'appliquer les règles de pluralisme que l'Arcom impose aux grands créateurs de contenu pour la présidentielle de 2027, et Gaspard G réfléchit à une action en justice. Interrogés par Le Monde, les deux vidéastes contestent des règles réservées jusqu'ici à la télévision et à la radio.
Ils ne sont pas d'accord et le disent. Souvenez-vous, la semaine dernière, on vous expliquait quelles chaînes YouTube devront respecter le pluralisme pendant la campagne, en particulier celles dont l'audience rivalise avec celle de la télévision ou de la radio. À partir du 16 mars prochain, les créateurs concernés devront donner à chaque candidat une exposition proportionnelle à sa représentativité, puis un temps égal à tous dès le 5 avril. Jean Massiet anime l'émission politique Backseat sur Twitch, et le youtubeur Gaspard G coproduit avec TF1 une émission d'interviews politiques. Tous deux ont expliqué au Monde pourquoi ils contestent ce nouvel encadrement. Pour la présidentielle de 2022, l'Arcom expliquait encore que ces règles étaient inapplicables sur Internet, puisque chacun peut publier en ligne ce qu'il veut, contrairement aux antennes. Depuis, le code a changé.
Jean Massiet refuse d'appliquer les règles de pluralisme de l'Arcom
Le soir de l'annonce, Jean Massiet a publié un message sur Bluesky pour dénoncer des règles « absurdes », contraires selon lui aux libertés fondamentales, en plaçant entre guillemets les mots « règles » et « pluralisme ». « Nous ne les respecterons pas », a-t-il prévenu. Si un créateur est poursuivi pour ne pas avoir invité un candidat, il propose de payer ses frais de justice, rapporte Next. En cas de manquement, l'Arcom prévoit une mise en garde, puis une mise en demeure, et réserve les sanctions financières aux manquements répétés.
Dès 2023, l'animateur expliquait à Puremédias qu'il refusait d'inviter des personnalités d'extrême droite dans Backseat. L'Arcom laisse chaque créateur choisir ses invités, mais elle lui demande de garder l'équilibre entre les candidats sur toute la période.
Jean Massiet diffuse Backseat en direct sur Twitch, la plateforme de streaming d'Amazon. Dans sa recommandation, l'Arcom cite YouTube et Dailymotion, mais pas cette plateforme.
Gaspard G dénonce une copie des règles de la télévision
Gaspard G, vice-président de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu (UMICC), refuse le « mimétisme avec les règles de la télé » et réfléchit à une action en justice, a-t-il indiqué à l'AFP.
Auprès de RFI, le youtubeur explique qu'il ne diffuse pas en continu et qu'il lui est impossible de programmer une séquence pour rattraper le retard d'exposition d'un candidat. Cette règle n'a donc « aucun sens » pour lui. Il s'est aussi demandé, dans Politico, comment une règle de pluralisme pourrait s'appliquer à des chaînes qu'il est possible de créer « en quinze secondes ». Dans Le Monde, il estime qu'appliquer aux créateurs les règles de la télévision sans les aides de la presse, « c'est le pire des deux mondes ».
Lors de la présentation des règles, Martin Ajdari, président de l'Arcom, a évoqué des créateurs dont l'audience dépasse celle de certaines chaînes de télévision, et il a cité l'exemple du podcasteur américain Joe Rogan. En octobre, il avait prévenu dans La Tribune Dimanche qu'un éventuel encadrement serait différent de celui des médias traditionnels, au moment où l'Arcom ouvrait une concertation avec les plus suivis d'entre eux.