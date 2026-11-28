Le soir de l'annonce, Jean Massiet a publié un message sur Bluesky pour dénoncer des règles « absurdes », contraires selon lui aux libertés fondamentales, en plaçant entre guillemets les mots « règles » et « pluralisme ». « Nous ne les respecterons pas », a-t-il prévenu. Si un créateur est poursuivi pour ne pas avoir invité un candidat, il propose de payer ses frais de justice, rapporte Next. En cas de manquement, l'Arcom prévoit une mise en garde, puis une mise en demeure, et réserve les sanctions financières aux manquements répétés.

Dès 2023, l'animateur expliquait à Puremédias qu'il refusait d'inviter des personnalités d'extrême droite dans Backseat. L'Arcom laisse chaque créateur choisir ses invités, mais elle lui demande de garder l'équilibre entre les candidats sur toute la période.

Jean Massiet diffuse Backseat en direct sur Twitch, la plateforme de streaming d'Amazon. Dans sa recommandation, l'Arcom cite YouTube et Dailymotion, mais pas cette plateforme.