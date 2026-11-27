Drôle de surprise pour un YouTubeur qui conseillait de prendre ses distances avec Google. Son lien vers Firefox a fini au rayon spam. Alors forcément, la pilule est un peu dure à avaler.
Josh, qui anime la chaîne All Things Secured, a révélé l’affaire sur X le 25 novembre. L’adresse en cause, firefox.com, mène à un navigateur prisé des internautes attachés à leur vie privée.
Un blocage sans explication
Dans sa notification, YouTube indique que son équipe a examiné le contenu. Elle estime qu’il enfreint le règlement sur le spam, les pratiques trompeuses et les arnaques. Le lien a donc été supprimé. Il accompagnait une vidéo titrée sur les alternatives à Google en proposant six moyens de réduire votre dépendance au géant californien.
Concrètement, YouTube interdit les liens vers des sites qui se livrent à ces pratiques. La capture publiée ne dit pourtant pas ce qui cloche chez Firefox. La plateforme explique simplement vouloir rester sûre pour tous.
Josh échappe tout de même au « strike », cet avertissement officiel qui pénalise une chaîne. YouTube pense qu’il ignorait peut-être enfreindre ses règles. Le YouTubeur peut aussi faire appel s’il estime qu'il s’agit d’une erreur.
Un incident isolé
Forcément, quand l’éditeur de Chrome bloque un lien vers un navigateur concurrent, cela peut faire grincer quelques dents et Josh ne se prive pas de faire une remarque.
Soulignons qu’il s’agit quand même d’un incident isolé lequel ne signifie pas forcément que Google vise forcément Firefox exprès, ni d’ailleurs que l’entreprise veut dissuader les internautes de changer de navigateur. On imagine que Google rectifiera le tir.
- Gratuit et open source
- Protection renforcée contre le pistage
- Nombreuses extensions et personnalisations