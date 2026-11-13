Mozilla publie Firefox 160. Le navigateur ajoute la fenêtre flottante Mini Window, une vitesse de lecture réglable en Picture-in-Picture, les fichiers MKV avec audio FLAC, MP3 ou PCM et la reconnaissance vocale pour les sites web.
La mise à jour est disponible depuis quelques jours. Rappelons que Mozilla sort une version tous les quinze jours, et la dernière touche autant l’interface que les outils des développeurs.
Mini Window, fichiers MKV et reconnaissance vocale au programme
La fonctionnalité Mini Window permet de sortir un onglet, ou une partie de page, dans une petite fenêtre toujours au premier plan. La fonction était testée dans Firefox Nightly, derrière une option cachée des paramètres avancés de about:config. Elle arrive déjà dans la version stable, mais Mozilla parle d’une première version et réclame des retours sur sa plateforme Mozilla Connect.
Le lecteur Picture-in-Picture, qui détache une vidéo de sa page, propose désormais un réglage de vitesse de 0,25x à 2,0x. Il s’affiche seulement si la fenêtre est de taille moyenne ou plus grande. Firefox lit aussi les fichiers MKV dont l’audio est en FLAC, MP3 ou PCM. Mozilla a longtemps boudé le MP3 faute d’usage mais les développeurs ont finalement changé d’avis. Sur macOS, WebGL passe désormais par Metal, l’API graphique d’Apple, ce qui peut accélérer certains sites.
- Gratuit et open source
- Protection renforcée contre le pistage
- Nombreuses extensions et personnalisations
Côté développeurs, Firefox gère SpeechRecognition, un volet des interfaces de programmation Web Speech API. La reconnaissance fonctionne en temps réel, dans 40 langues, et « sur l'appareil ». Le son est donc traité par la machine elle-même, pas par un serveur distant.
Dans Smart Window, l’outil Organize Tabs parle désormais français. Il propose des groupes d’onglets sur un même sujet et nomme chaque groupe. Le déploiement est progressif. Nous rapportions en août que Smart Window était réservée aux Américains et aux Canadiens, en anglais. La bêta s’est ouverte en France le 17 septembre, avec l’intégration de Mistral Small 4. Le quotidien évolue aussi. Les entrées de l’historique se glissent de la barre latérale vers les onglets. Le menu de la barre d’adresse affiche « Paste and Search » pour un terme copié. Le domaine y contraste mieux avec le reste de l’adresse. Un bouton « Never allow » bloque les sites qui réclament sans cesse de gérer les liens mailto:. Mozilla corrige aussi la perte du premier caractère tapé vite, un gel sur certains intranets et plusieurs bugs macOS. La version inclut des correctifs de sécurité.