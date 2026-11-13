Dans Smart Window, l’outil Organize Tabs parle désormais français. Il propose des groupes d’onglets sur un même sujet et nomme chaque groupe. Le déploiement est progressif. Nous rapportions en août que Smart Window était réservée aux Américains et aux Canadiens, en anglais. La bêta s’est ouverte en France le 17 septembre, avec l’intégration de Mistral Small 4. Le quotidien évolue aussi. Les entrées de l’historique se glissent de la barre latérale vers les onglets. Le menu de la barre d’adresse affiche « Paste and Search » pour un terme copié. Le domaine y contraste mieux avec le reste de l’adresse. Un bouton « Never allow » bloque les sites qui réclament sans cesse de gérer les liens mailto:. Mozilla corrige aussi la perte du premier caractère tapé vite, un gel sur certains intranets et plusieurs bugs macOS. La version inclut des correctifs de sécurité.