Les problèmes de mémoire occupent également une belle place dans le bulletin, avec 97 vulnérabilités de type use-after-free. Ces erreurs surviennent lorsqu'un programme réutilise une zone de mémoire déjà libérée et peuvent, selon les circonstances, provoquer un plantage ou ouvrir la voie à l'exécution de code malveillant.

Mozilla a par ailleurs corrigé des failles d'élévation de privilèges, qui pouvaient accorder à certains processus plus de droits que prévu, ainsi que des contournements de la politique de même origine, censée empêcher un site d'accéder aux données d'un autre. D'autres vulnérabilités risquaient d'exposer des informations sensibles, notamment dans les composants chargés des communications réseau et du traitement audio-vidéo.

À noter que la fondation a récemment revu sa façon de publier ses avis de sécurité et attribue désormais un identifiant CVE distinct à chaque faille de sécurité mémoire découverte en interne, alors qu'elle pouvait auparavant en regrouper plusieurs sous une même référence. Une évolution qui contribue à expliquer le nombre particulièrement élevé de vulnérabilités recensées dans Firefox.

Firefox installe normalement ses mises à jour de façon automatique, mais vous pouvez aussi prendre les devants en ouvrant le menu des réglages > Paramètres > À propos de Firefox. Le navigateur recherche alors la dernière version disponible et propose un redémarrage pour achever l'installation. Sur Android, la mise à jour passe par le Play Store.

Les versions à support prolongé ont également reçu leurs correctifs : Firefox ESR 153.6.0 comble 145 vulnérabilités, contre 80 pour Firefox ESR 115.44.0. Cette dernière continue de recevoir des mises à jour de sécurité sur Windows 7, 8 et 8.1 ainsi que sur macOS 10.12 à 10.14, Mozilla ayant prolongé sa maintenance jusqu'en mars 2027.