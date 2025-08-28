Dans le détail, Firefox 142.0.1 corrige plusieurs problèmes signalés ces derniers jours par ses utilisateurs et utilisatrices. Le déplacement de plusieurs onglets non adjacents fonctionne désormais correctement en mode barre d’onglets horizontale et ne provoque plus de blocages ni de bugs visuels. Mozilla a également réglé un souci concernant le curseur, qui se plaçait au mauvais endroit par rapport au point de clic ou de frappe, perturbant la saisie dans les formulaires, les champs de recherche et d’URL ou l’édition de texte en ligne.