À peine sortie, la version 142 de Firefox reçoit déjà un correctif. Un patch rapide et attendu, qui vise à régler plusieurs bugs enquiquinants signalés par les utilisateurs et utilisatrices.
La semaine dernière, Firefox 142 débarquait sur Windows, macOS et Linux avec son lot de nouveautés, de l’aperçu des liens aux groupes d’onglets optimisés, en passant par une page "Nouvel onglet" mieux organisée. Mais quelques jours à peine après son déploiement, certains problèmes techniques ont obligé Mozilla à publier une mise à jour express de son navigateur, disponible dès aujourd’hui.
Onglets bloqués, curseur décalé, plantages : Firefox corrige le tir
Dans le détail, Firefox 142.0.1 corrige plusieurs problèmes signalés ces derniers jours par ses utilisateurs et utilisatrices. Le déplacement de plusieurs onglets non adjacents fonctionne désormais correctement en mode barre d’onglets horizontale et ne provoque plus de blocages ni de bugs visuels. Mozilla a également réglé un souci concernant le curseur, qui se plaçait au mauvais endroit par rapport au point de clic ou de frappe, perturbant la saisie dans les formulaires, les champs de recherche et d’URL ou l’édition de texte en ligne.
Les crashs liés à l’utilisation de manettes de jeu sur macOS ont aussi été éliminés, tout comme un plantage spécifique observé sous KDE Plasma avec certains thèmes de fenêtres personnalisés. Enfin, la prévisualisation des éléments au survol dans la barre latérale fonctionne de nouveau comme prévu, après avoir cessé de s’afficher sur certaines configurations.
La mise à jour 142.0.1 sera déployée automatiquement dans les prochains jours, mais vous pouvez d'ores et déjà l’installer depuis le menu Paramètres > Aide > À propos de Firefox. Il vous faudra ensuite redémarrer votre navigateur pour appliquer les changements.
- 100 % développé en interne
- Fiable, efficace et stable
- Fonctionnalités d'optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur