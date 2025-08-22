Le navigateur au panda roux se met à jour avec la version 142. Voici la liste des nouveautés et corrections intégrées. La mise à jour sera également disponible pour l'application sur iOS.
- Firefox 142 ajoute un aperçu de liens (clic long/droit) affichant un résumé, parfois IA, déployé progressivement en anglais.
- La page Nouvel onglet classe désormais les recommandations par thèmes aux États‑Unis, avec options de suivre/masquer sujets.
- Améliorations pour groupes d’onglets, compatibilité ETP Strict, corrections de sécurité et trois nouvelles langues pour la traduction.
Mozilla a publié la version 142 de son navigateur Firefox, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations destinées à optimiser l’expérience utilisateur. Cette mise à jour apporte notamment des aperçus de liens, des améliorations pour les groupes d’onglets, ainsi qu’une meilleure organisation des recommandations d’articles sur la page de nouvel onglet. Le tout, en corrigeant des failles de sécurité.
De nouvelles fonctionnalités au programme
La version 142 du navigateur Web propose de nouvelles fonctionnalités, visant à améliorer la sécurité et à faciliter la vie des utilisateurs.
Aperçu de liens
Firefox 142 permet désormais aux utilisateurs de prévisualiser le contenu d’un lien avant de l’ouvrir. En effectuant un clic long ou un clic droit sur un lien, une fenêtre d’aperçu s’affiche, offrant un résumé du contenu de la page. Cette fonction peut également inclure un résumé généré par intelligence artificielle.
Pour l’instant, cette option est disponible uniquement pour les utilisateurs disposant de plus de 3 Go de mémoir evive (RAM) et utilisant Firefox en anglais (États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Australie). Le déploiement se fait progressivement et cette nouvelle version sera prochainement disponible en France.
Recommandations d’articles organisées par thèmes
Aux États-Unis, les recommandations d’articles sur la page de nouvel onglet sont désormais classées par sections thématiques, telles que Sport, Nourriture ou Divertissement. Les utilisateurs peuvent suivre les sujets qui les intéressent et masquer ceux qu’ils ne souhaitent pas voir, ce qui leur donne un meilleur contrôle sur le contenu affiché.
Améliorations pour les groupes d’onglets
La gestion des groupes d’onglets a été optimisée : il est désormais possible de garder un onglet actif visible même lorsque le groupe est réduit. Cela permet de se concentrer sur une seule page sans encombrement visuel.
De plus, il est possible de retirer des extensions de la barre latérale en effectuant un clic droit sur leur icône et en sélectionnant "Retirer de la barre latérale".
Compatibilité et corrections
Le mode ETP Strict (Enhanced Tracking Protection) propose désormais une liste d’exceptions flexible pour résoudre les problèmes de fonctionnalités bloquées par le filtrage des traceurs. Les exceptions sont divisées en deux catégories : les fonctionnalités de base et les supplémentaires. Ce qui permet aux utilisateurs d’ajuster la compatibilité des sites sans compromettre la protection de leur vie privée.
Sur Windows, les notifications ouvrent désormais directement la page Web concernée, même si Firefox est fermé ou redémarré, et non plus uniquement la page d’accueil du site.
Les autres améliorations
Barre d’adresse : les résultats de recherche dans l’historique de navigation sont optimisés pour éviter les doublons.
Outil de développement : le panneau Réseau du Netmonitor affiche désormais les en-têtes de requête, les cookies et les paramètres, même si la requête n’est pas encore terminée.
Gestion des images : le glisser-déposer des images de type blob a été amélioré.
Vitesse de défilement : la vitesse de défilement dans la boîte de dialogue des marque-pages a été ajustée pour éviter les dépassements.
Firefox 142 apporte plus de sécurité
Comme pour chaque mise à jour, Firefox 142 inclut des corrections de sécurité. Les détails sont disponibles ici.
Par ailleurs, le service de traduction intégré de Mozilla s’enrichit de trois nouvelles langues : le chinois, le japonais et le coréen.
