Améliorations pour les groupes d’onglets

La gestion des groupes d’onglets a été optimisée : il est désormais possible de garder un onglet actif visible même lorsque le groupe est réduit. Cela permet de se concentrer sur une seule page sans encombrement visuel.

De plus, il est possible de retirer des extensions de la barre latérale en effectuant un clic droit sur leur icône et en sélectionnant "Retirer de la barre latérale".